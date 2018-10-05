Кто сыграет роль Тамары Синявской в сериале Первого канала о Муслиме Магомаеве? – ФОТО

Первый российский канал приступил в Баку к съемкам сериала с рабочим названием «Магомаев», который расскажет историю жизни легендарного азербайджанского исполнителя Муслима Магомаева.

И если о том, кто сыграет роль М.Магомаева, было известно СМИ изначально – азербайджанского певца играет сербский актер Милош Бикович, то информация о том, кто сыграет роль любви всей его жизни – оперной дивы Тамары Синявской, до старта съемок нигде не появлялась.

Однако, судя по нижеприведенному снимку, представленному М.Биковичем в социальной сети Instagram, можно предположить, что Т.Синявскую сыграет победительница конкурса «Мисс Россия 2010», российская актриса Ирина Антоненко.

«Готовим проект. Угадайте, какая мы известная пара?» - пишет в комментарии к фотографии исполнитель роли Муслима Магомаева актер Милош Бикович.

В свою очередь, ранее И.Антоненко представила в Instagram кадр в образе, схожем с образом Т.Синявской, который, видимо, был сделан во время кинопроб съемочного процесса – в этом же образе актриса сфотографирована и во время старта съемок проекта «Магомаев» в Баку.

Однако официального подтверждения о том, что именно Ирина Антоненко сыграет роль Тамары Синявской, пока нет.

Напомним, что Тамара Синявская и Муслим Магомаев познакомились в Баку в 1972 году во время проведения декады русского искусства в Азербайджане, а поженились в 1974-м. Муслим Магомаев скончался от ишемической болезни сердца 25 октября 2008 года.

Ф.В, Г.Р.