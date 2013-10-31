«Конфликт на дороге»: Задержан мужчина, напавший на певца Керима Аббасова – ВИДЕО

По горячим следам сотрудники полиции задержали мужчину, после конфликта на дороге напавшего на певца Керима Аббасова.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, напавший на певца житель столицы, 35-летний Эльвин Рамазанов, был доставлен в Управление полиции Бинагадинского района Баку и допрошен.

«Информация о том, что Эльвин Рамазанов - сотрудник полиции, не соответствует действительности, он не работает в правоохранительных органах и является гражданским лицом», - подчеркнул Э.Гаджиев, отметив, что расследование продолжается.

Отметим, что сам певец Керим Аббасов заявил, что когда он возвращался с дачи, на него напали на дороге.

Тимур Рзаев, Э.Т.