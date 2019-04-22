Фантастическая победа! Игра команды Балаша Касумова в финале весенней серии ЧГК - ВИДЕО

На Первом российском канале состоялся финал весенней серии игр телевизионного интеллектуального элитарного клуба «Что? Где? Когда?».

Финальная игра весенней серии стала одновременно юбилейной, 500-й в истории интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» - в этой игре против телезрителей выступила команда Балаша Касумова.

В состав команды вошли трехкратный обладатель Хрустальной совы Дмитрий Авдеенко, трехкратный обладатель Хрустальной совы Юлия Лазарева, двукратный обладатель Хрустальной совы Михаил Скипский, двукратный обладатель Хрустальной совы, магистр игры «Что? Где? Когда?» Елизавета Овдеенко и Эльман Талыбов. Капитан команды – обладатель Бриллиантовой и Хрустальной совы, обладатель звания «Лучший капитан клуба» Балаш Касумов.

Команда Б.Касумова стала победителем весенней серии «Что? Где? Когда?» со счетом 6:5 в пользу знатоков и получила право играть в зимней серии игр, где сможет бороться за право участвовать в главной игре сезона – финале 2019 года.

Команде Балаша Касумова удалось невероятное – если изначально игра шла не в пользу знатоков, и счет был равен 2:5 в пользу телезрителей, то сплоченная командная игра сравняла счет, а затем выиграла игру со счетом 6:5 - фантастическая победа! Браво, Балаш Касумов и команда!

Ранее команда Б.Касумова никогда не выигрывала супер-блиц, и в финале ей он никогда не выпадал, но именно он решил судьбу команды, принеся ей решающее очко – на три вопроса подряд блестяще ответил знаток Эльман Талыбов.

Э.Талыбов был признан лучшим игроком весенней серии игр 2019 года, за что знатоку была впервые вручена Хрустальная сова.

Ф.В, Г.Р.