Кокорина и Мамаева могут навсегда отстранить от футбола

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола.

Согласно десятой статье дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (РФС), спортсменам могут запретить осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, либо запретить посещать стадион.



Как сообщил глава Российской премьер-лиги, организация планирует обратиться в РФС, чтобы рассмотреть инцидент с участием двух футболистов в комитете футбольного союза по этике.

ДРАКА В КАФЕ

В понедельник восьмого октября стало известно, что форвард петербуржского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев избили человека в одном из столичных кафе. Пострадавшим оказался чиновник Министерства торговли и промышленности Денис Пак, он получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Кроме того, пострадал и генеральный директор ФГУП "НАМИ" (предприятие - создатель президентского лимузина Aurus. - Прим. ред.) Сергей Гайсин.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службах футбольных клубов, руководство которых осудило действия спортсменов.

Позже стало известно, что незадолго до нападения в кафе Кокорин и Мамаев избили человека на парковке у отеля "Пекин".

Расследованием обоих происшествий занимаются правоохранительные органы.

РЕАКЦИЯ ПУБЛИКИ

Инцидент привлек внимание общественности и политиков. Поведение Кокорина и Мамаева назвали "позорным для футбола". Звучат призывы к наказанию спортсменов и их дисквалификации.

В частности, как сообщили СМИ, жена Мамаева подала на развод, после того, как стало известно об инциденте.

Однако некоторые политики заступились за футболистов. Так, депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал не применять жестоких санкций против спортсменов и "позволить им заниматься футболом в Сирии, обучая местных детей".

rsport.ria.ru