ИВ Баку строго предупредила директоров детсадов: Правила приема детей изменяются

В Исполнительной власти Баку состоялось совещание с участием руководителей столичных дошкольных учебных заведений и детских домов, посвященное повышению уровня учебно-образовательной работы и обеспечению прозрачности при приеме детей в детские учреждения.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Исполнительной власти Баку Исрафил Керимов, на мероприятии отмечалось, что за последние годы в результате заботы и внимания, оказываемых Президентом Ильхамом Алиевым образованию и дошкольным детским учреждениям, в этой сфере были проведены масштабные позитивные реформы.

Особо подчеркивалась большая роль возглавляемого Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой Фонда Гейдара Алиева в строительстве, капитальном ремонте детских учреждений и обеспечении их инвентарем и оборудованием.

Отмечалось также, что сейчас в Баку действуют 346 государственных дошкольных детских учреждений, и ИВ Баку определила, какие из них нуждаются в ремонте, летом он будет начат.

На совещании были обсуждены и вопросы обеспечения дошкольных учреждений инвентарем и оборудованием, учебно-воспитательный процесс, ситуация с соблюдением требований учебных программ, питанием детей, распределением педагогических кадров и в особенности наиболее беспокоящий всех вопрос прозрачности приема детей в детские садики, недопущения в этом процессе негативных фактов.

ИВ Баку строго предупредила директоров детсадов о недопустимости негативных фактов при приеме детей, отметив, что этот вопрос взят на контроль и до конца года прием в детсады будет переведен в электронный формат.

Тимур Рзаев, Э.Т.