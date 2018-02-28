Хроника деградации. Почему Лейлу Юнус так развеселил вопрос о Ходжалы

Вопрос нагорно-карабахского конфликта один из немногих, в котором все азербайджанское общество, невзирая на политические взгляды и симпатии, придерживается единой позиции.

И есть траурные даты, когда весь народ оплакивает и склоняет голову перед памятью погибших в ходе этого конфликта соотечественников. Только вчера Азербайджан поминал невинных жертв Ходжалинского геноцида, ставшего жестокой кульминацией военных преступлений армян против мирных азербайджанцев. Тем большее отторжение и неприятие вызывает отношение к трагедии со стороны не армян, а своих же, азербайджанцев.

В ходе прошедшего на днях в ОБСЕ мероприятия с участием бывшего руководителя «Института мира и демократии» Лейлы Юнус и правозащитника Эмина Гусейнова, произошел инцидент, вызвавший осуждение азербайджанской общественности.

Участвовавшие в работе 17-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ депутаты Милли Меджлиса Эльшад Гасанов, Кямран Набизаде, Таир Миркишили также посетили данное мероприятие.

Когда азербайджанские депутаты обратились к Лейле Юнус с вопросом, почему она не затрагивает в ходе своего выступления вопрос о жертвах геноцида в Ходжалы, о миллионе азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, та стала смеяться и аплодировать.

«Вы ничего не сказали о Ходжалы. Миллион азербайджанских граждан страдает от армянской оккупации, а вы, азербайджанцы, ни словом об этом не обмолвились. Смеетесь. Имейте хоть немного совести. Мне стыдно за вас, за то, что вы называете себя демократами. Будьте азербайджанцами хотя бы чуть-чуть», - указали Лейле Юнус, которая в это время продолжала смеяться.

Почему бывший руководитель «Института мира и демократии» посчитала смешным вопрос про миллион азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев и о жертвах геноцида в Ходжалы, непонятно. Хотя удивляться здесь особо нечему, поскольку путь Лейлы Юнус всегда отличался ярко выраженной антиазербайджанской направленностью. Но гораздо хуже то, что в своей деятельности она под прикрытием «правозащитной деятельности» не гнушалась сотрудничества с враждебными Азербайджану кругами, в частности, с армянскими спецслужбами.

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Эти «услуги» щедро оплачивались, так, предоставив заведомо ложную информацию о том, что она является директором НПО «Азербайджанские женщины за мир и демократию на Кавказе», зарегистрированного в 1996 году, Лейла Юнус получила чековые книжки одного из азербайджанских банков, а также в период с 2006 по 2014 годы перевела на счет данной организации 167 тысяч 199 манатов, 620 тысяч 878 долларов США и 263 тысячи 745 евро в рамках грантовых соглашений с Национальным фондом поддержки демократии (NED) США, Фондом Маршалла и другими донорами.

Более того, в нарушение закона о бухгалтерском учете, Л.Юнус обналичила переведенные денежные средства и, осуществив незаконную предпринимательскую деятельность, получила доход на сумму 526 тысяч 943 маната, уклонившись от уплаты налогов на сумму 369 тысяч 378 манатов. Помимо этого, Л.Юнус подделала необходимые документы, обналичила 88 тысяч 468 долларов США от общей суммы 88 тысяч 910 долларов, переведенных в 2009-2012 годах Национальным фондом поддержки демократии США, Фондом Маршалла, организацией OSİ Asistence Foundation на счет НПО «Азербайджанские женщины за мир и демократию на Кавказе». От обналиченной суммы 71 тысяча долларов была размещена ею на личном счете.

24 апреля 2014 года Л.Юнус обналичила данную сумму, возросшую благодаря процентам до 78 тысяч 130 долларов, и перевела ее на личный счет Арифа Юнуса в том же банке, который, в свою очередь, перевел все средства на счет чешского банка Sberbank CZ.

Это данные из материалов уголовного дела, обвиняемыми по которому проходили и были осуждены Лейла Юнус и ее муж Ариф Юнус, которые сообща делали все, чтобы навредить Азербайджану.

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В чем же причины столь лютой ненависти ко всему что связано с Азербайджаном? Как говорил Козьма Прутков: «Зри в корень», - ни для кого не секрет, что четы Юнус множество армянских родственников и друзей в Армении, России, США. Так, в 2014 году, когда Лейла Юнус находилась под следствием по делу о государственной измене и шпионаже в пользу спецслужб Армении, ее подруга, глава ереванского исследовательского центра «Регион» Лаура Багдасарян призвала международное сообщество «наказать Баку».

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Шпионажем в пользу армян Лейла Юнус начала заниматься еще в первые годы независимости, когда, работая в Минобороны Азербайджана, в частности, передавала армянам данные об оперативных планах азербайджанской армии и фотоматериалы с линии фронта.

Об антинародной деятельности Лейлы Юнус в начале 90-х в свое время в интервью 1news.az говорила и депутат Милли Меджлиса, известный писатель и публицист Эльмира Ахундова.

«Мне рассказывали, что во время операции «Кольцо» (1991 г.) - по зачистке бывшего Шаумяновского района и селения Чайкенд от армянских боевиков, Лейла Юнус звонила в Ленинград Галине Старовойтовой, другим проармянским правозащитникам в Москве и буквально кричала в трубку о том, что власти Азербайджана, дескать, грубо нарушают права «мирного армянского населения» и что нарушение баланса сил в Карабахе может привести к смене демократического режима Тер-Петросяна в Ереване, а потому этого нельзя допустить.

Словом, наша оппозиция, пытавшаяся любыми средствами «свалить» Муталлибова, подняла в то время большой шум и даже подписала в Прибалтике соответствующее заявление вместе с местными «фронтовиками». Все это дошло до Горбачева, и он приказал прекратить операцию в Чайкенде. И это в то время, когда десятки, сотни тысяч наших соотечественников были изгнаны из своих кровных очагов в Армении, при этом сотни были убиты, ранены, ограблены. Но Лейла Юнус с упорством, достойным лучшего применения, продолжала защищать права «мирного армянского населения» в Азербайджане. В то время ее правозащитная деятельность была объективно направлена против национальных интересов республики и лишь привела к дальнейшему ухудшению ситуацию в Карабахе и новым страданиям обоих народов», - подчеркнула Эльмира Ахундова.

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Здесь уместно будет отметить и дружеские отношения, которые связывали Лейлу Юнус с проармянской правозащитницей Галиной Старовойтовой.

Кроме того, разведывательные материалы об Азербайджане она посылала армянским заказчикам – сотрудникам управляемых армянским лобби Франции НПО Artelis Servis и Hayqrov Konstaltinq Servis Лауре Гумашьян и Томасу Ледикалсину.

Доказаны и тесные связи Лейлы Юнус с бывшим министром нацбезопасности Армении (1994-1995 гг) Давидом Шахназаряном.

Так, в 2004 году Юнус при посредничестве Шахназаряна получила от Организации журналистов – расследователей Армении гранты в размере 50 тысяч евро.

На эти деньги она по наущению сотрудника армянских спецслужб Николаса Данильяна осуществила проект, направленный на разжигание межнациональной розни и этнических конфликтов в Азербайджане.

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Преступная деятельность Лейлы Юнус была многогранной: она активно сотрудничала с армянским центром исследований Region, вела кампанию «черного пиара» против Азербайджана на «Общественных диалогах» - сайте, ставившем под сомнение территориальную целостность Азербайджана и признающим сепаратистское образование под названием «НКР», участвовала в организованных армянами мероприятиях по всему миру.

Она же во время проведения песенного конкурса «Евровидение» в Баку приняла в Германии активное участие в формировании группы НПО и СМИ, ведущих кампанию черного пиара в отношении Азербайджана.

В свете всех этих фактов совсем неудивительно, почему на вышеупомянутом мероприятии в ОБСЕ Лейлу Юнус так развеселил вопрос о страшной трагедии в истории вроде бы родного для нее народа - она отреагировала на него именно так, как могли бы отреагировать виновники и пособники этого чудовищного преступления.

Ф.Багирова