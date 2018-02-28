Хороший шанс для получения образования в престижных университетах Беларуси - ВИДЕО

5-7 марта в Азербайджане пройдут Дни белорусского образования.

Как сообщает 1news.az, мероприятия пройдут при организации посольства Беларуси в Азербайджане, Союза молодежных студенческих организаций Азербайджана и компании Rumires.

Информационную поддержку оказывают Asan Radio и информационное агентство 1news.az

В рамках Дней образования в Бакинском бизнес-центре 5 марта состоится выставка, в которой примут участие крупнейшие и престижные университеты Беларуси.

На выставке можно будет ознакомиться не только с правилами приема в белорусские вузы, но и получить сертификат о поступлении в один из этих университетов после соответствующего собеседования.

В связи с этим надо будет пройти собеседование только на русском языке и при необходимости по нескольким предметам.

Специальные правила предусмотрены и для тех, кто не говорит по-русски.

В рамках презентации вузов на выставке учебные заведения предоставят подробную информацию о себе.

Каждый желающий учиться в Беларуси сможет подойти к стендам университетов и задать вопросы их сотрудникам для получения более подробной информации.

Для участия в выставке необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://goo.gl/forms/wrpJ59Lesc354VVz2

Дополнительную информацию можно получить по следующим контактам:

+99412 486 13 56

+99450 501 51 12

[email protected]

www.facebook.com/rumires.edu/

Эльшан Рустамов, Г.Р.