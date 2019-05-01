«Хирург изуродовал мне лицо»: Медуниверситет об обвинениях прооперированного мужчины – ВИДЕО

История Рамина Мамедова, чье лицо оказалось обезображенным в результате, как он сам утверждает, неправильного лечения, мало кого может оставить равнодушным.

Р.Мамедов со слезами на глазах обратился к общественности с просьбой помочь ему, так как он не может появиться на улице, стыдится не только окружающих, но даже семью и трех маленьких детей. Мужчина утверждает, что виновен в его уродстве профессор, врач Хирургической клиники Медуниверситета, челюстно-лицевой хирург Чингиз Рагимов, широко известный в республике специалист, неудачно сделавший ему операцию.

Но, как заявили 1news.az в Азербайджанском медицинском университете, все обвинения Рамина Мамедова в адрес Чингиза Рагимова безосновательны.

«Проблемы со здоровьем у пациента Рамина Мамедова вызваны не операцией в нашей клинике, а продолжением лечения в другой клинике. Больной Рамин Аслан оглу Мамедов (1979 года рождения) обратился в нашу клинику с жалобой на опухоль левой челюсти и скулы, кровяные и гнойные выделения из носа, боли, затрудненность дыхания. Он отметил, что эти симптомы появились 6-8 месяцев назад и только усиливались. Первое лечение он получил в родном районе, но оно не дало результатов.

Больной прошел клинические, лабораторные и рентгенологические обследования. Его осмотрели терапевт, анестезиолог, профессор Чингиз Рагимов, которые для уточнения диагноза порекомендовали биопсию. Учитывая опасность кровотечения при биопсии, было принято решение об общем наркозе. Больной был извещен об этом и письменно согласился на операцию.

14 декабря 2018 года пациенту была проведена операция – биопсия путем левосторонней гайморотомии. После операции патологогистологическое обследование показало карциному эпителия (плоскоклеточный рак). Больной был направлен в специализированное онкологическое медучреждение.

Но он отказался от лечения там и продолжил лечение по месту жительства. В период нахождения в клинике пациент не жаловался на медперсонал и лично на профессора Чингиза Рагимова, чему есть письменные доказательства. Нынешнее ухудшение состояния больного связано с прогрессированием онкологического заболевания и невыполнением рекомендаций врача», - подчеркнули в клинике.

Тимур Рзаев, Э.Т.