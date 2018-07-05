Главный страдалец чемпионата мира. Неймар - герой самых популярных мемов сети – ФОТО - ВИДЕО

Звезда сборной Бразилии Неймар за четыре матча на чемпионате мира провел на газоне 13 минут и 50 секунд, сообщает As со ссылкой на RTS Sports.

Как сообщает 1news.az, против 26-летнего нападающего «ПСЖ» в четырех матчах сфолили 23 раза.

Форвард сборной Бразилии Неймар существенно затягивает время по ходу матчей ЧМ-2018 после нарушений правил на нем. Больше всего времени на газоне Неймар провел в игре 1/8 финала с Мексикой (2:0) – пять с половиной минут.

После матча мексиканцы были крайне недовольны симуляциями бразильца. Тренер Мексики Хуан Карлос Осорио сказал, что одна из причин вылета с ЧМ – симуляция Неймара. «Мы неплохо сыграли и контролировали игру, но потеряли много времени из-за одного игрока. Это очень плохо для футбола. Был момент, когда игру остановили на 4 минуты, и это вымотало моих футболистов. Не думаю, что в футболе надо упражняться в актерстве», – сказал тренер.

Неймар выкатился за боковую линию на отметке 70:22, еще через пару секунд закричал от боли.А уже на 72:25 был в игре. Пауза длилась 2 минуты и 3 секунды. Ко времени второго тайма судья добавил 6 минут.

Несомненно, Неймар один из лучших футболистов планеты прямо сейчас, и уверенно ведет сборную Бразилии к трофею, который последний раз им покорялся в 2002 году. Но постоянные симуляции, и долгие страдания после малейшего фола, а порой и вовсе без фола, существенно бесят соперников и любителей футбола. Актерское мастерство бразильца заслуживает самой высокой оценки, но пока судья не начнут жестко пресекать симуляции Неймара, шоу будет продолжаться. А пока Неймар стал самым популярным персонажем мемов на просторах сети.

1news.az собрал наиболее смешные из них.

Когда кто-то дотрагивается до Неймара:

Бельгия празднует победу над Японией, а Неймар все еще не может прийти в себя:

Если бы Неймар был пилотом Формулы 1:

А здесь целая подборка мемов про симуляции Неймара:

Подготовил Теймур Максутов