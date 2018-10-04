Генпрокуратура возбудило уголовное дело по фактам нарушений в «Баклифте»

Возбуждено уголовное дело по фактам нарушений закона в производственном объединении Lifttəmir (более известном как «Баклифт»).

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело по статьям 179.4 («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере») и по статье 308.2 («Злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.

По представлению Генпрокуратуры Гудрат Шукюров снят с должности главы ПО, в самом объединении проводится проверка.

Также Э. Султанов подчеркнул, что информация о том, что Г.Шукюров покинул страну, является недостоверной.

Отметим, что имя главы ПО Lifttəmir Гудрата Шукюрова упоминалось, в частности, в связи с тем, что Г.Шукюров якобы справил дочери свадьбу за 400 тысяч долларов. Сам экс-директор «Баклифта» и его дочь категорически отрицают эту информацию.

Тимур Рзаев

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