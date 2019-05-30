Генпрокуратура: Допрошены учителя и одноклассники Элины Гаджиевой, назначены экспертизы

Продолжаются интенсивные следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по факту смерти ученицы 8-го класса средней школы №162 Элины Гаджиевой, скончавшейся после попытки суицида.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования всех фактов следственная группа проводит интенсивные следственные мероприятия с участием специалистов Управления образования Баку.

В частности, по делу были допрошены многочисленные свидетели, в том числе должностные лица, учителя школы и одноклассники Элины Гаджиевой, просмотрены и проанализированы различные документы, записи камер видео наблюдения, переписки по мобильным телефонам и т.д.

К следствию по уголовному делу были привлечены высокопрофессиональные, опытные эксперты, назначены судебно-медицинские, судебные компьютерно-технические, судебно-психологические, судебно-фоноскопические экспертизы, проведены соответствующие опросы.

Проводятся необходимые процессуальные мероприятия для уточнения всех аспектов смерти Э.Гаджиевой, в том числе вопросы своевременного обращения за медицинской помощью и оказания необходимой медицинской помощи в больнице, определения правильного диагноза, выявления связи поздней госпитализации девочки с ее смертью.

В настоящее время расследуются все детали уголовного дела, и будет дана правовая оценка действиям всех лиц, виновность которых будет установлена на основании собранных достоверных доказательств.

Напомним, что вопрос, связанный со смертью ученицы полной средней школы №162, с самого начала находится в центре внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

4 апреля в Управлении образования города Баку была создана соответствующая комиссия для расследования инцидента. По факту Бакинской городской прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 125-й («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса АР.

Также 6 апреля Бакинская городская прокуратура и Управление образования Баку распространили совместную информацию о смерти Элины Гаджиевой.

Были уволены директор, завуч и психолог школы, где совершила попытку суицида Элина Гаджиева.

23 апреля с юридическим наследником пострадавшей Э.Гаджиевой - ее матерью Севиль Гаджиевой - был заключен договор об оказании бесплатной юридической помощи, адвокаты взяли на себя защиту ее прав и законных интересов.

Следствие установило, что имеются достаточные основания считать, что бывший директор школы Севиндж Аббасова не в полной мере выполняла служебные обязательства, не отнеслась чутко к психоэмоциональному состоянию замкнутой в себе Элины Гаджиевой, проявила равнодушие к оказанию ей психологической помощи, тем самым непреднамеренно способствовав ее суициду, а также оставила ученицу в опасности, несвоевременно вызвав «Скорую помощь».

Экс-директору предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса АР – 143 («Оставление в опасности, то есть заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу, либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние») и 314.2 («Халатность, приведшая к смерти пострадавшего»).

Решением Сабаильского районного суда города Баку 16 апреля С.Аббасовой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста (на период следствия – прим. ред.).

Следствие по делу продолжается.

Тимур Рзаев

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