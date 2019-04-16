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Экс-директор 162-й школы помещена под домашний арест – ОБНОВЛЕНО

Сегодня в 17:24 ~ 4 минуты на чтение 10880
Экс-директор 162-й школы помещена под домашний арест – ОБНОВЛЕНО

Продолжаются интенсивные следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по факту смерти ученицы 8-го класса средней школы №162 Элины Гаджиевой, скончавшейся после попытки суицида.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Бакинской городской прокуратуры, следствие установило, что есть достаточные основания считать, что бывший директор школы Севиндж Аббасова не в полной мере выполняла служебные обязательства, не отнеслась чутко к психо-эмоциональному состоянию замкнутой в себе Элины Гаджиевой, равнодушно отнеслась к оказанию ей психологической помощи, тем самым непреднамеренно поспособствовав ее суициду, а также оставила ученицу в опасности, несвоевременно вызвав «Скорую помощь».

Экс-директор привлечена к уголовной ответственности, ей предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса АР – 143-й («Оставление в опасности, то есть заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу, либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние»), и 314.2 («Халатность, приведшая к смерти пострадавшего»).

Решением Сабаильского районного суда Баку 16 апреля С.Аббасовой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста (на период следствия – прим. ред.).

Следствие по делу продолжается.

Тимур Рзаев

14:27

В отношении бывшего директора средней школы №162 Севиндж Аббасовой возбуждено уголовное дело.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на  Qafqazinfo, экс-директор привлечена к уголовной ответственности, ей предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса АР – 143-й («Оставление в опасности, то есть заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу, либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние»), и 314.2 («Халатность, приведшая к смерти пострадавшего»).

Сегодня должно быть принято решение об избрании меры пресечения в отношении директора.

Отметим, что на данный момент в Бакинской городской прокуратуре 1news.az эту информацию не подтвердили. Но наш неофициальный источник также подтверждает ее.

Напомним, что после попытки суицида в больнице скончалась ученица 8-го класса средней школы №162 Элина Гаджиева.

Вопрос, связанный со смертью ученицы полной средней школы №162, с самого начала находился в центре внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

4 апреля в Управлении образования города Баку была создана соответствующая комиссия для расследования инцидента. По факту Бакинской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 125-й («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Также 6 апреля бакинская городская прокуратура и Управление образования Баку распространили совместную информацию о смерти Элины Гаджиевой.

Уволены директор, завуч и психолог школы, где совершила попытку суицида Элина Гаджиева.

Тимур Рзаев

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