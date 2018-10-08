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Футболисты сборной России избили чиновника в московском ресторане – ВИДЕО

8 Октября, 2018 в 23:55 ~ 2 минуты на чтение 526
Футболисты сборной России избили чиновника в московском ресторане – ВИДЕО

Сегодня утром футболисты сборной России пришли завтракать в кофейню на северо-западе Москвы.

Как сообщает телеграм-канал издания «Mash», сотрудники сразу решили, что они пьяны и под кайфом. Но парни заказали себе только кофе. При этом вся их компания кричала, шумела, отвратительно себя вела и нарывалась на замечания.

Сначала урезонить футболистов пытался персонал. Потом не выдержал один из постоянных клиентов, завтракавший в этом же зале.

Он сделал футболистам замечание. Им это не понравилось.

В итоге Кокорин и Мамаев избили мужчину прямо в здании. Они даже бросали в него стулья, и очень скоро об этом пожалеют. Пострадавший оказался крупным чиновником одного из министерств России.

Чиновник, которого избили Кокорин и Мамаев, оказался важной шишкой из Минпромторга. Денис Пак возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения. Следует отметить, что перед тем, как избить чиновника Минпромторга, его несколько раз оскорбили. Пака, который сделал компании замечание, назвали каким-то китайцем, попросили вернуться на родину и следить за порядком там. А «какой-то китаец» оказался вполне себе высокопоставленным московским корейцем. После избиения чиновника Минпромторга в «Кофемании» полиция возбудила уголовное деор за побои.

На камерах отчетливо видны Кокорин и Мамаев, так что для них всё только начинается. И не только поэтому. Пак будет требовать уголовного преследования для тех, кто его избил. Адвокат чиновника - Геннадий Удунян - сказал, что это делали сразу несколько человек. Но начал драку именно нападающий «Зенита»: он взял в руки стул и ударил мужчину по голове.

«Кокорин и Мамаев издевались над моим клиентом по национальному признаку. Оскорбили его честь и достоинство. А когда Денис Климентьевич сделал им замечание, Кокорин взял стул и ударил его по голове. После этого налетели остальные - их было человек десять. Сейчас у моего клиента сотрясение мозга, ушиб левой руки. Мы будем добиваться переквалификации статьи на «Хулиганство», - отметил адвокат.

Напомним, что Александр Кокорин играет за «Зенит», а Павел Мамаев играет за «Краснодар». Вчера они вышли на поле против друг друга. Забил в матче Мамаев, но победу праздновал Кокорин.

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