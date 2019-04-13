Фуад Аббасов о своей «депортации» из России

Ряд азербайджанских СМИ распространил информацию о том, что миграционная служба Москвы приняла решение депортировать журналиста Фуада Аббасова из России.

Со ссылкой на информированный источник сообщалось, что решение о депортации Фуада Аббасова принял московский суд ещё 12 апреля.

«А депортация самого Аббасова будет осуществляться в понедельник. В его квартире полиция провела обыск, после чего его арестовали и разместили в спецприемник одного из московских СИЗО», - сообщал источник.

Однако, как заявил 1news.az сам Фуад Аббасов, данная информация полностью не соответствует действительности.

«Никто меня не арестовывал, не проводил в моей квартире обыск, я свободно передвигаюсь. Если подобное имело бы место, в первую очередь об этом узнал бы я, почему-то никто официально мне ничего не говорил»,- указал он.

По его словам, данная информация была распространена армянами и ставшими в их руках инструментом организациями АзерРос и АзерМос.

«А первым эту информацию распространил сепаратист Забиль Магеррамов. Цель этой провокации предотвратить мою деятельность в России. Они передают сообщения азербайджанским сайтам, распространяют в социальных сетях. Завтра я выйду в прямой эфир и подробно расскажу об этом»,- указал он.

Эльшан Рустамов