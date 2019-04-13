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Фуад Аббасов о своей «депортации» из России

13 Апреля, 2019 в 22:53 ~ 1 минута на чтение 15255
Фуад Аббасов о своей «депортации» из России

Ряд азербайджанских СМИ распространил информацию о том, что  миграционная служба Москвы приняла решение депортировать  журналиста Фуада Аббасова из России.

Со ссылкой на информированный источник сообщалось, что решение о депортации Фуада Аббасова принял московский суд ещё 12 апреля.

«А депортация самого Аббасова будет осуществляться в понедельник. В его квартире полиция провела обыск, после чего его арестовали и разместили в спецприемник одного из московских СИЗО», - сообщал источник.

Однако, как заявил 1news.az сам Фуад Аббасов, данная информация полностью не соответствует действительности.

«Никто меня не арестовывал, не проводил в моей квартире  обыск, я свободно передвигаюсь. Если подобное имело бы место, в первую очередь об этом узнал бы я, почему-то  никто официально мне ничего не говорил»,- указал он.

По его словам, данная информация была распространена армянами  и ставшими  в их руках инструментом организациями АзерРос  и АзерМос.

«А первым эту информацию распространил сепаратист Забиль Магеррамов. Цель этой провокации предотвратить мою деятельность  в России. Они передают сообщения азербайджанским сайтам, распространяют в социальных сетях. Завтра я выйду в прямой эфир  и подробно расскажу об этом»,- указал он.

Эльшан Рустамов

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