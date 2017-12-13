Эрдоган призвал признать Иерусалим оккупированной столицей Палестины

Призываю все страны, выступающие в защиту справедливости и международного права, признать Иерусалим оккупированной столицей Палестинского государства, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Решение президента США Дональда Трампа об официальном признании Иерусалима столицей Израиля является незаконным, цитирует турецкого президента Anadolu.

«Этот шаг президента США является попыткой наказать палестинский народ, который десятилетиями противостоит оккупационной политике Израиля. Израиль – государство, проводящее политику террора», - подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что решением главы Белого дома, «Израиль фактически был вознагражден за политику террора».

«Эту награду Трамп в одиночку вручил израильтянам», - подчеркнул президент Турции.

«Незаконное решение США поддержал лишь Израиль, продолжающий оккупацию Иерусалима. Благодарим все страны, которые не признали нелегитимное решение. В ходе переговоров, проведенных со многими мировыми лидерами, в том числе Папой Римским Франциском, был продемонстрирован решительный подход к теме Иерусалима», - заявил турецкий лидер.

Участники саммита, созванного по инициативе Турции, обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке в свете решения президента США о признании Иерусалима столицей Израиля.

Лидеры исламских стран обсуждают шаги, которые необходимо предпринять по этому вопросу.

По итогам заседания будет опубликована итоговая декларация.

Ф.Багирова