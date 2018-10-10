Джордж Кент: «Встречу Президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Душанбе  можно оценить как положительный сигнал»

В ходе встреч в Баку были обсуждены пути мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает 1news.az, об этом в ходе пресс-конференции в Баку заявил заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

По его словам, США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ серьезно воспринимают ответственность, которую несут, выполняя свои функции.

«США выступают за урегулирование конфликта на основе Мадридских принципов, что включает неприменение силы, территориальную целостность и право народов на самоопределение»,- указал он.

Джордж Кент отметил, что через две недели сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят регион.

«Встречу Президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Душанбе можно оценить как положительный сигнал, после нее уменьшилась напряженность на линии соприкосновения войск»,- сказал Кент.

Напомним, что разговор Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николы Пашиняна состоялся 28 сентября на прошедшем саммите СНГ в Душанбе.

Эльшан Рустамов, И.А.