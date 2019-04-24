Джесси Джей станет хедлайнером гоночного уикенда Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019 – ВИДЕО

Мировая звезда, британская певица и автор песен Джесси Джей выступит в Баку в субботу, 27 апреля.

В связи с вынужденной отменой концерта Сэма Смита, Операционная компания BakuCityCircuit (BCC) пригласила в Баку одну из ярких вокалисток современности - Джесси Джей (Jessie J).

Мультиплатиновая вокалистка, исполнительница мировых хитов «Price Tag», «Domino» и «Bang Bang» выступит в субботу вечером на главной сцене гоночного уик-энда Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019. Концерт, который состоится в зале Baku Crystal Hall, станет очередным вкладом BCC в организацию разнообразной развлекательной программы гоночного уик-энда Ф1 в Баку с участием звезд мирового уровня.

Спустя шесть лет после того, как она выпустила свой дебютный платиновый альбом «Who You Are» и получила престижную британскую музыкальную премию BRIT Awards в номинации «Выбор критиков», Джесси Джей недавно выпустила новый исповедальный альбом R.O.S.E. Название является аббревиатурой слов - realizations, obsessions, sex & empowerment. Ее последний сингл «Brave» с Доном Диабло выйдет в свет 26 апреля, накануне концерта певицы в Баку.

Джесси Джей и команда BakuCityCircuit желают Сэму Смиту полного и скорейшего выздоровления и с нетерпением ждут его следующего выступления в Баку.

Все обладатели билетов на Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019 будут иметь свободный доступ к концерту, а также обеспечены транспортом для того, чтобы добраться от трека до концертной арены Baku Crystal Hall.

Обладатели 4-дневных билетов на гоночный уик-энд смогу получить не только трехдневный доступ на гонку, но также возможность принять участие в сопроводительных развлекательных мероприятиях на приморском бульваре Баку, автограф-сессиях своих фаворитов и в специально-организованной прогулке по пит-лейну в четверг, 25 апреля.

Компания Baku City Circuit обращается к болельщикам Ф1 по всему миру с призывом посетить официальный сайт www.bakucitycircuit.com и приобрести билеты на Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019.

Ф.В.