Джастин Бибер обручился с племянницей Алека Болдуина – ФОТО

Популярный канадский поп-певец Джастин Бибер обручился с американской моделью и телеведущей Хейли Болдуин.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на BBC, Хейли Болдуин 24 года, она племянница знаменитого актера и режиссера Алека Болдуина, обладателя премий «Эмми» и «Золотой Глобус» - дочь его младшего брата Стивена, также актера, но менее известного.

Х.Болдуин в мае 2017 года возглавила список самых красивых женщин мира по версии журнала Maxim, а в ноябре прошлого года получила титул «Самая влиятельная девушка в мире стиля» на церемонии FN Achievement Awards 2017.

Дж.Бибер и его невеста - ровесники, и в 2015-2016 годах у них уже был роман, но тогда пара рассталась, Джастин вернулся к певице и актрисе Селене Гомес, с которой встречался и расставался несколько раз за последние пять лет.

О том, что Дж.Бибер и С.Гомес в очередной раз расстались, а певец опять встречается с Хейли Болдуин, стало известно совсем недавно, в июне этого года. И уже в начале июля в одном из ресторанов на Багамских островах Бибер сделал Хейли предложение, на которое девушка ответила согласием.

Ф.В, Г.Р.