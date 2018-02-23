Дуа Липа выступит в рамках Гран-при Азербайджана «Формула-1» – ФОТО – ВИДЕО

Обладательница двух наград премии BRIT Award Дуа Липа даст заключительный концерт в рамках Гран-при Азербайджана «Формула-1»

Операционная компания Baku City Circuit (BCC) объявила о выступлении одной из самых популярных исполнительниц современной музыки и двукратной обладательницы музыкальной премии BRIT Award 2018 Дуа Липы (Dua Lipa) в воскресенье, 29 апреля 2018 года в Баку.

Своим непревзойденным выступлением британская звезда завершит гоночный уик-энд 2018 Гран При Азербайджана Формулы 1. В отличие от прошлых лет, в этом году концерт будет организован на сцене жемчужины Каспийского моря – в концертном зале CrystalHall.

После полного аншлага на концертах в течение прошлого года, Дуа Липа признана самой популярной певицей Великобритании со стороны Spotify - порезультатам2017 года, было распродано 8,5 млн.синглови 1,5 млн. альбомов по всему миру.

Сингл New Rules принес Дуа Липе статус самой популярной певицы Великобритании: она стала первой сольной исполнительницей со времен Адель, занявшей первую строчку британского чарта в 2015 году. Композиция New Rules в течение двух недель была признана хитом №1в Великобритании. Количество просмотров видео-клипа на данную композицию на канале YouTube составило более 1 млрд.

В настоящее время последний сингл Дуа Липы «IDGAF» занимает пятую строчку в глобальном чарте Spotify, а хит New Rules вошел в Топ-100 американского чарта Billboard. Отправляясь в свой тур по Великобритании, билеты на который уже полностью распроданы, Дуа Липа номинировалась в пяти категориях BRIT Awards 2018 и, накануне, она взяла награду в двух номинациях – «Лучшая сольная исполнительница» и «Прорыв года».

В связи с сегодняшним объявлением концерта Дуа Липы на 2018 Гран При Азербайджана, Исполнительный директор BCC Ариф Рагимов сказал: «Мы абсолютно взволнованы тем, что одна из самых талантливых и эффектных певиц современности даст заключительный концерт на нашем гоночном уик-энде в апреле этого года. Будучи молодым этапом Чемпионата мира Формулы 1, мы чувствуем, что выступление преуспевающей молодой певицы как Дуа Липа на закрытии третьего по счету гран при в Баку подарит болельщикам Ф1 незабываемые впечатления. С нетерпением ждем концерта неповторимой звезды 29 апреля в концертном зале CrystalHall. Приглашаю всех болельщиков Формулы 1 поспешить с покупкой билетов на самый зрелищный уик-энд, полный драйва и развлечений!».

Все владельцы билетов на 2018 Гран При Азербайджана Формулы 1 будут иметь свободный доступ к концертам, а также обеспечены транспортом для того, чтобы добраться от трека Baku City Circuit до Кристал Хола.

Обладатели 4-дневных билетов на гоночный уик-энд смогу получить не только трехдневный доступ на гонку, но также возможность принять участие в сопроводительных развлекательных мероприятиях на приморском бульваре Баку, автограф-сессиях своих фаворитов и в специально-организованной прогулке по пит-лейну в четверг, 26 апреля.

В то время как до очередного бакинского этапа Ф1 осталось меньше, чем 2 месяца, компания Baku City Circuit обращается к болельщикам Ф1 по всему миру с призывом посетить официальный сайт www.bakucitycircuit.com и приобрести билеты на 2018 Гран При Азербайджана Формулы 1.

Ф.В.