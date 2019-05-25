Дочь Алсу отказалась от участия в спецвыпуске «Голос. Дети»: Объявлен новый победитель проекта – ФОТО - ВИДЕО

24 мая в прямом эфире Первого канала был показан специальный выпуск программы «Голос. Дети», в ходе которой был назван новый победитель вокального шоу.

Напомним, что после расследования были аннулированы результаты шоу «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу - Микелла Абрамова - со значительным отрывом по результатам голосования зрителей, что вызвало скандальный резонанс в СМИ и социальных сетях.

Дочь Алсу не приняла участия в спецвыпуске «Голос. Дети», на который были приглашены все финалисты данного ставшего скандальным проекта Первого российского канала. Участниками специального выпуска стали восемь финалистов шестого сезона проекта. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что на спецвыпуск были приглашены все финалисты, «но Микелла Абрамова приняла решение не приходить», подчеркнув, что организаторы и участники проекта с уважением относятся к выбору девочки, а также пожелал ей больших творческих успехов.

В свою очередь, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал М.Абрамову полноправным членом семьи шоу «Голос». Напомним, что ранее знаменитая мама Микеллы Абрамовой, певица Алсу, заявила, что дочь должна самостоятельно принять решение об участии в повторном финале – подробнее о первом комментарии Алсу в связи со скандальной победой дочери в шоу «Голос. Дети» читайте по следующей ссылке.

Итог спецвыпуска для многих стал неожиданным, но был тепло встречен пользователями социальных сетей, отмечающих в комментариях следующее: «Наш голос был услышан» - Первый канал принял решение присудить победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» всем девятерым финалистам, в число которых входит и попавшая в грандиозный скандал Микелла Абрамова.

Константин Эрнст заявил в Прямом эфире, что в финале и суперфинале музыкального конкурса 26 апреля случилось то, чего никогда не было в этом проекте, отметив следующее: «Мы были готовы к любым его результатам. Если бы уважаемая и независимая Group IB доказала, что на итоги голосования не оказывалось внешнего воздействия, мы бы признали этот результат. Но расследование показало, что воздействие оказывалось. Мы не знаем, кто и зачем это сделал, из каких побуждений. Но в конечном итоге обманутыми остались все: зрители, сам канал, творческая группа, родители участников и сами дети».

Каждый победитель «Голос. Дети» получил по миллиону рублей, а также возможность записать свои синглы в студии Universal.

В.Ф., Э.Т.