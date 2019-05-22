Алсу впервые высказалась о скандальной победе дочери в «Голосе» - ФОТО

Певица Алсу, являющаяся мамой Микеллы Абрамовой, чья победа в шоу «Голос. Дети» вызвала скандальный резонанс в СМИ и социальных сетях, наконец-то нарушила молчание и сделала заявление в связи с произошедшим.

В своем интервью радиостанции «Серебряный дождь» Алсу заявила, что участники проекта «Голос. Дети» оказались втянуты в «какие-то игры», выразив мнение, что в итоге все «хорошо закончится».

Вопрос о том, примет ли участие ее дочь Микелла Абрамова в повторной записи финала конкурса, она переадресовала самой девочке: «Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама».

Также Алсу подчеркнула, что более подробно свою позицию о скандале с участием дочери она выскажет 1 июня.

Напомним, что ранее Первый российский канал аннулировал итоги шоу «Голос. Дети» - произошло это после того, как в ходе расследования были обнаружены накрутки голосов зрителей в пользу дочери Алсу - М.Абрамова победила в суперфинале с очень большим отрывом от других участников.

24 мая Первый канал будет транслировать в прямом эфире специальный выпуск шоу «Голос. Дети», к участию в котором приглашены все финалисты, в том числе и Микелла Абрамова.

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В.Ф., Э.Т.