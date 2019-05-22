CNBC: США дали Турции две недели на отказ от С-400

Турция должна концу первой недели июня отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и купить американскую систему противоракетной обороны Patriot, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

В противном случае Анкара рискует получить штрафные санкции, а также лишиться обещанных самолетов F-35. По словам источников, это «последнее предложение Государственного департамента США».

«Странам НАТО необходимо закупать военную технику, которая совместима с системами НАТО. Российская система не будет соответствовать этому стандарту»,- сказал собеседник телекомпании, пожелавший остаться неназванным.- «Мы подчеркиваем, что Турция столкнется с очень реальными и негативными последствиями, если она завершит поставку С-400».

Контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в июле 2017 года. Поставки ожидались в марте 2020 года, но позднее Анкара и Москва договорились ускорить процесс. Первый комплекс С-400 отправят в Турцию уже в июле 2019 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара смогут в дальнейшем запустить совместное производство системы ПВО С-500. При этом политик выразил уверенность в том, что Вашингтон рано или поздно согласится отправить F-35 в Турцию, несмотря на закупку Анкарой ЗРС С-400.

Эльшан Рустамов