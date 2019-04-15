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«Чтобы не было пробок»: Два автомобильных круга в Баку меняют облик – ФОТО

Сегодня в 20:12 ~ 1 минута на чтение 678
«Чтобы не было пробок»: Два автомобильных круга в Баку меняют облик – ФОТО

Круг 4-го микрорайона и Баладжарский круг масштабно реконструируются.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, для ликвидации пробок и устранения заторов круг 4-го микрорайона уменьшат в размере, что позволит автомобилям свободно поворачивать и разворачиваться на кругу. Кроме того, путем создания дополнительных полос создается возможность для движения автомобилей без заезда на круг.

Аналогичные работы проводятся на Баладжарском кругу, где также изменят расположение автобусных остановок, а движение по кругу и на перекрестке улиц Натаван и Рашида Исмайлова начнут регулировать светофоры. Кроме того, для пешеходов создадут новые переходы.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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