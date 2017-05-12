Чингиз Абдуллаев выразил отношение к планам установки памятника Гарегину Нжде в Болгарии: Это убийца, запятнавший себя связями с нацистами

Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев посвятил статус планам установки в Болгарии памятника героизируемому в Армении фашистскому прихвостню Гарегину Нжде.

Новость об этом ранее была распространена армянскими СМИ, по данным которых, памятник Нжде будет установлен в культурно-историческом комплексе «Двор кириллицы» города Плиска на северо-востоке Болгарии.

Представляем вниманию читателей статус Чингиза Абдуллаева на эту тему:

«В последнее время почти ежедневно происходят события, на которые невозможно не реагировать. Снова произошло событие, которое невозможно не комментировать. Мне позвонили и сообщили, что в Болгарии принято решение поставить памятник Нжде. Памятник Гарегину Егишевичу Тер-Арутюняну, который уже есть в Армении.

Я понимаю, что любые мои слова будут трактоваться исключительно в контексте азербайджано-армянского конфликта и неизбежно вызовут разговоры о моей необъективности. Но я также знаю, что мои посты читают в Армении и в Карабахе. И именно поэтому я призываю поверить в мою объективную позицию по этому вопросу.

Нжде не просто «герой национально-освободительного движения Армении», каким его представлял прежний режим в соседней стране, когда Президент Саргсян возлагал цветы к его памятнику. Это убийца, запятнавший себя связями с нацистами. При этом я призываю всех не верить ни одному моему слову. Верить только в факты.

Нжде - единственный человек в мире, дважды исключенный из партии «Дашнакцутюн» за свои экстремистские убеждения. При этом, во второй раз его исключали за создание организации "Цегакрон", объявив его взгляды фашистскими и расистскими. Повторяю. Он был дважды исключен из партии «Дашнакцутюн».

Затем он сознательно перешел на сторону фашистов, основав организацию «Тарони Арцив» или «Таронский Орел». Эта организация доблестно боролась с Красной Армией во время войны и на ее счету тысячи убитых советских солдат.

А теперь я хочу спросить у наших соседей. Вы гордитесь своими четырьмя маршалами, из которых трое были из Азербайджана. Вы гордитесь своими героями Второй мировой войны. Почти триста тысяч армян погибло во время этой войны. Неужели можно вот таким образом предавать их память? Память своих земляков? Память погибших армян? И ставить памятник убийце и садисту, который запятнал себе связями с нацистами? Это значит плюнуть на могилы тех, кто воевал с фашистами?

Повторяю. Этот пост не про наши непростые отношения. Этот пост разделяет нормальных людей любой национальности и фашистских подонков, которым нет, и не может быть прощения. Просто потому, что они находятся вне человеческой цивилизации.

Теперь решено поставить Нжде памятник в Болгарии.

Я почетный Доктор Софийского университета информационных технологий. У меня есть их награды. Я люблю эту солнечную страну, являясь руководителем общества азербайджано-болгарской дружбы. Но во время войны, когда Болгария воевала на стороне стран коалиции и выступила против фашистской Германии, погибло тридцать две тысячи болгар. Погибли в боях против войск Германии и ее союзников. И тогда я спрашиваю у болгарского народа. Вы забыли про тридцать две тысячи своих погибших и решили поставить памятник пособнику фашистов в центре Софии? Вы считаете: что подобное возможно в наше время? И никто не станет протестовать?

Вот такие дела. Понимаю, что сразу посыплются обвинения в моей неадекватной позиции, начнут меня упрекать, что я пытаюсь принизить значение Нжде, так как являюсь азербайджанцем и однозначно против его «героизма».

Прежде всего, я нормальный человек. И я азербайджанец. И я всегда буду против фашистов любой национальности: против националистов любой нации, против расистов любой масти. Это разделение на людей и нелюдей. И Нжде относится ко второму типу. Навсегда! Безо всяких оговорок!»

1news.az