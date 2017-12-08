Целью Лейлы Юнус было под видом правозащитника получать гранты и разбогатеть - Чингиз Ганизаде

Лейла Юнус никогда не защищала права граждан и не играла роли в освобождении какого-либо заключенного.

Как сообщает 1news.az, об этом сегодня на презентации книги «Блеск и нищета Лейлы Юнус» заявил депутат Чингиз Ганизаде.

По его словам, у Лейлы Юнус не было нормальных отношений с кем-либо из правозащитников, она всегда ставила свои интересы выше всего остального.

«Мы всегда считали, что неверно пытаться решить вопрос какого-либо заключенного, разговаривая с кем-то за рубежом, вопрос должен быть разрешен внутри республики. Однако Лейла Юнус, поднимая эти вопросы за рубежом, преследовала цель заработать деньги. Ее целью было под видом правозащитника разбогатеть, проводя антиазербайджанскую кампанию, получать гранты», - сказал он.

А.А.