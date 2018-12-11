Бунтарка Меган: беременная герцогиня Сассекская вновь нарушила королевский протокол – ФОТО

Супруга принца Гарри стала гостьей British Fashion Awards, где вручила награду лучшему дизайнеру женской одежды - Клэр Уэйт Келлер, которая создала для Меган Маркл свадебный наряд, в котором она вышла замуж за принца Гарри в мае этого года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Harpers Bazaar, герцогиня привлекла внимание мировых СМИ не только своим появление на British Fashion Awards, где ее участие никак не анонсировалось, но и тем, что в очередной раз нарушила королевский протокол.

Меган Маркл появилась на публике с накрашенными темным лаком ногтями, тем самым нарушив свод модных правил британского королевского двора, по которым королевская семья не может позволить себе использовать цветные лаки для ногтей, только прозрачный цвет.

Отметим, что М.Маркл не впервые нарушает королевский протокол, за что СМИ называют супругу принца Гарри бунтаркой – к примеру, ранее герцогиня Сассекская надела сарафан на бретельках с высоким боковым разрезом, никак не вписывающимся в королевский протокол.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Getty Images