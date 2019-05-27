1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Бразильская босанова в столичном метро и другие подробности Baku Latin Festival

Сегодня в 19:06 ~ 2 минуты на чтение 178
Бразильская босанова в столичном метро и другие подробности Baku Latin Festival

В столице Азербайджана впервые пройдет фестиваль латиноамериканской музыки, подробности которого были раскрыты на сегодняшней пресс-конференции.

Baku Latin Festival, проходящий при поддержке посольств латиноамериканских стран в Азербайджане, организован бразильским музыкантом и музыкальным продюсером Клаудио Франко, который также примет непосредственное участие в данном проекте и как артист.

30 мая он вместе с Дианой Гаджиевой выступит с концертной программой в бакинском метрополитене на станции «Ичери Шехер», где затем 5 июня состоится выступление бразильского  гитариста, певца и композитора Глейсона Тулио. Концерты начнутся в 17:00 и ориентировочно продлятся час – послушать музыкантов сможет каждый пассажир метро, находящийся в этот момент на станции.

Основная фестивальная программа будет длиться три дня – 7, 8 и 9 июня -  в Mambo Beach Club и включит в себя live концерты латиноамериканских и азербайджанских артистов. В фестивале примут участие следующие музыканты - Bea Dummer, Los Fuegas, Silibrina, Gleison Tulio, Alejandro Suarez, Alejandro & Karl, Cancello Brothers, Brasilidade (солистка Диана Гаджиева) и ансамбль Bakuba под руководством заслуженного артиста Тофика Джаббарова.

Также гости фестиваля увидят специальное шоу от Азербайджанской федерации капоэйры.

По словам организатора фестиваля Клаудио Франко, все артисты, принимающие участие в Baku Latin Festival движимы энтузиазмом и любовью к латиноамериканской музыке и с радостью приняли приглашение участвовать в мероприятии, отказавшись от гонораров. 

Отметим, что зарубежные музыканты в рамках фестиваля также проведут серию профессиональных мастер классов, которые состоятся в Центре современного искусства YARAT 4, 5 и 6 июня.

В ходе пресс-конференции К.Франко рассказал о том, что подготовка к фестивалю велась в течение полугода, подчеркнув, что он ждет от предстоящего мероприятия исключительно позитивных эмоций: «Баку мультикультурный город, в котором любят латиноамериканскую музыку, которую я и мои друзья стараемся всячески популяризировать, но масштабных мероприятий связанных с ней в столице Азербайджана пока еще не было. Baku Latin Festival станет первым подобным мероприятием, где мы все ждем поклонников латиноамериканской музыки и обещаем им яркую концертную программу».

Более подробная информация о предстоящем фестивале доступна на сайте Baku Latin Festival.

Ф.В.

Telegram WhatsApp

178

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net