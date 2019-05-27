Бразильская босанова в столичном метро и другие подробности Baku Latin Festival

В столице Азербайджана впервые пройдет фестиваль латиноамериканской музыки, подробности которого были раскрыты на сегодняшней пресс-конференции.

Baku Latin Festival, проходящий при поддержке посольств латиноамериканских стран в Азербайджане, организован бразильским музыкантом и музыкальным продюсером Клаудио Франко, который также примет непосредственное участие в данном проекте и как артист.

30 мая он вместе с Дианой Гаджиевой выступит с концертной программой в бакинском метрополитене на станции «Ичери Шехер», где затем 5 июня состоится выступление бразильского гитариста, певца и композитора Глейсона Тулио. Концерты начнутся в 17:00 и ориентировочно продлятся час – послушать музыкантов сможет каждый пассажир метро, находящийся в этот момент на станции.

Основная фестивальная программа будет длиться три дня – 7, 8 и 9 июня - в Mambo Beach Club и включит в себя live концерты латиноамериканских и азербайджанских артистов. В фестивале примут участие следующие музыканты - Bea Dummer, Los Fuegas, Silibrina, Gleison Tulio, Alejandro Suarez, Alejandro & Karl, Cancello Brothers, Brasilidade (солистка Диана Гаджиева) и ансамбль Bakuba под руководством заслуженного артиста Тофика Джаббарова.

Также гости фестиваля увидят специальное шоу от Азербайджанской федерации капоэйры.

По словам организатора фестиваля Клаудио Франко, все артисты, принимающие участие в Baku Latin Festival движимы энтузиазмом и любовью к латиноамериканской музыке и с радостью приняли приглашение участвовать в мероприятии, отказавшись от гонораров.

Отметим, что зарубежные музыканты в рамках фестиваля также проведут серию профессиональных мастер классов, которые состоятся в Центре современного искусства YARAT 4, 5 и 6 июня.

В ходе пресс-конференции К.Франко рассказал о том, что подготовка к фестивалю велась в течение полугода, подчеркнув, что он ждет от предстоящего мероприятия исключительно позитивных эмоций: «Баку мультикультурный город, в котором любят латиноамериканскую музыку, которую я и мои друзья стараемся всячески популяризировать, но масштабных мероприятий связанных с ней в столице Азербайджана пока еще не было. Baku Latin Festival станет первым подобным мероприятием, где мы все ждем поклонников латиноамериканской музыки и обещаем им яркую концертную программу».

Более подробная информация о предстоящем фестивале доступна на сайте Baku Latin Festival.

Ф.В.