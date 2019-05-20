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Блокируем так, чтобы не смогли войти: Пашинян призвал граждан перекрыть входы во все суды

Сегодня в 09:23 ~ 2 минуты на чтение 519
Блокируем так, чтобы не смогли войти: Пашинян призвал граждан перекрыть входы во все суды

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал с раннего утра перекрыть входы и выходы судов по всей Армении.

Как сообщают армянские СМИ, об этом премьер написал на своей официальной Facebook-странице.

«С 08:30 утра блокируем все без исключения выходы и входы в здания судов. Так, чтобы никто не мог войти внутрь. Мое выступление в 12:00 будет транслироваться в прямом эфире», - написал Пашинян.

В воскресенье утром премьер Пашинян, комментируя решение суда общей юрисдикции Еревана об освобождении из-под ареста экс-президента Роберта Кочаряна, заявил, что «в стране созревает второй и самый главный этап революции».  «Ожидаю всенародной поддержи», - написал Пашинян.

Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения бывшему президенту Кочаряну и освободил его под личное поручительство сепаратистов Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.

Генеральная прокуратура республики 29 апреля утвердила обвинительное заключение по делу 1 марта в отношении Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и отправила дело в суд.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем стал Серж Саргсян. Во время столкновений митингующих с органами правопорядка были расстреляны восемь демонстрантов. Всего за помощью к медикам тогда обратились около 230 человек.

После смены власти в стране 8 мая 2018 года расследование дела о событиях 1 марта возобновилось. В рамках этого дела был арестован Кочарян, предъявлены обвинения некоторым бывшим высокопоставленным чиновникам, в том числе Хачатурову и Геворгяну.

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А.А.

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