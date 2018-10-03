Бакинский суд вынес шокирующий приговор воспитательнице, истязавшей детей – ФОТО – ВИДЕО

В Ясамальском районном суде города Баку завершился суд над воспитательницей частного детского садика Kids Studio Фирузой Тагиевой.

Как сообщили 1news.az в суде, ей было предъявлено обвинение по статьям 133.2.1 («Истязание двух и более лиц») и 133.2.4 («Истязание лица, заведомо для обвиняемого не достигшего 14-летнего возраста, а также находящегося в беспомощном состоянии») Уголовного кодекса АР.

На процессе под председательством судьи Азера Тагиева Фируза Тагиева была приговорена к условному наказанию с годичным испытательным сроком (в соответствии со статьей 70 УК об условном наказании).

Женщину освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Напомним, что ранее была обнародована видеозапись, на которой есть кадры избиения и жестокого обращения с детьми в частном детском садике Kids Studio. Одна из «героинь» ролика - воспитательница Фируза Тагиева. Заведующая детсадом Нигяр Мусеибова отметила, что не знала о видеокадрах, подчеркнув, что воспитательница уже уволена с работы, а садик закрылся.

Ф.Тагиева после распространения видеозаписи была арестована.

Отметим, что статьи 133.2.1 и 133.2.4 («Истязание - причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, двух и более лиц, заведомо для обвиняемого не достигших 14-летнего возраста, а также находящихся в беспомощном состоянии») предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7 лет.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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