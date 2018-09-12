Азербайджанский джаз впервые прозвучал в Южной Америке: Как проходило турне Исфара Сарабского – ФОТО – ВИДЕО

Известный азербайджанский пианист и композитор Исфар Сарабский вместе со своим музыкальным трио завершил турне по странам Южной Америки.

Турне состоялось благодаря полезным знакомствам и связям, установленным во время фестиваля Jazzahead, прошедшего в городе Бремен, где ему предложили дать концерты в Бразилии и Аргентине. Подготовка к гастролям шла год, и пианист решил посвятить его 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

До этого наш национальный джаз не звучал на южноамериканском континенте, поэтому подобный шаг стал важным историческим событием для нашей страны. Каждый концерт проходил с большим успехом, публика рукоплескала музыкантам, а по завершении выступления выражала слова благодарности.

Концерты нашего соотечественника в Бразилии стали частью ежегодно проводимого джазового фестиваля SESC, в рамках которого участники получили возможность провести для всех желающих воркшопы.

Во время воркшопа коллектив Исфара Сарабского рассказал публике о нашей национальной музыке, а также исполнил произведения Кара Караева в честь его юбилея. Люди, пришедшие на воркшоп, проявили глубокое внимание к азербайджанской музыке и по его завершении больше часа задавали интересующие их вопросы.

Отметим, что турне проходило с 21 августа по 2 сентября. Вместе с Исфаром Сарабским в поездку отправились участники его музыкального трио: басист Маурицио Конгиу (Сардиния, Италия), барабанщик Александр Зингер (Москва, Россия) и тарист Шахрияр Иманов (Баку, Азербайджан).

Помимо произведений самого Исфара Сарабского (Prelude, Limping Stranger, Planet, The Edge, Novruz, G-Man), были исполнены также произведение Шахрияра Иманова (Crying waterfall), Чайковского («Лебединое озеро») и Ричарда Роджерса (Bewitched).

Представляем вашему вниманию фотографии и видео с этого турне.

Лейла Мамедова, Э.Т.