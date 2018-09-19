Азербайджанка, покорившая своим голосом Лару Фабиан, едет на детский конкурс «Евровидение» - ФОТО - ВИДЕО

25 ноября в Минске состоится детский песенный конкурс «Евровидение-2018», в котором также будет выступать кандидат от Азербайджана.

В связи с этим в здании Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана (İTV) состоялась пресс-конференция.

В мероприятии приняли участие управляющий центральным аппаратом İTV Фаиг Гурбатов, глава департамента по музыкальным и специальным проектам телевидения Лейла Гулиева и представительница нашей страны на данном конкурсе Фидан Гусейнова.

По словам Лейлы Гулиевой, талантливая исполнительница Фидан Гусейнова родилась в 2005 году. В настоящее время она является ученицей 6-го класса Оксфордской школы в Баку и параллельно получает образование в музыкальной школе №12 имени Т.Гулиева.

«Евровидение» - не первый конкурс, в котором Фидан будет принимать участие. Она уже достойно представляла Азербайджан на многочисленных конкурсах, среди которых можно выделить международный фестиваль искусств Testene Art Baku, проведенный в марте 2017 года, где среди детей 9-12 лет Ф.Гусейнова отличилась лучшим вокалом и заняла первое место. Также она была удостоена третьего места на фестивале Sanremo Junior 2018.

Но больше всего зрительских симпатий эта юная исполнительница завоевала, когда во время концертов известной французской певицы Лары Фабиан в Баку и Стамбуле разделила с ней сцену и спела дуэтом.

Затем Лейла Гулиева отметила, что на данный момент неизвестно, с какой песней Фидан выступит на детском песенном конкурсе «Евровидение-2018». «По правилам песни участников должны быть исполнены из первых уст, то есть, написаны специально для этого конкурса, а не перепеты. В скором времени песня будет написана, и мы представим ее общественности», - сказала Л.Гулиева.

Отвечая на вопросы журналистов, управляющий центральным аппаратом İTV Фаиг Гурбатов отметил международное значение данного конкурса. По его мнению, участие Азербайджана положительно скажется на пропаганде нашей страны. «Аудитория «Евровидения-2018» заинтересуется Азербайджаном и захочет ознакомиться с нашей культурой поближе. Это, несомненно, станет очередным успешным шагов в продвижении нашей страны на мировой арене», - подчеркнул Ф.Гурбатов.

Что касается самой исполнительницы, то Фидан Гусейнова призналась, что очень рада представлять Азербайджан на таком престижном конкурсе и испытывает волнение. Ее основная цель – вернуться домой с победой.

В 2016 году Ф.Гусейнова Распоряжением Президента Ильхама Алиева была включена в «Золотую книгу» молодых талантов Азербайджана и удостоена Президентской стипендии.

Напомним, что в детском песенном конкурсе «Евровидение-2018» число участвующих стран достигнет 19-ти. Наряду с Азербайджаном, в конкурсе примут участие Германия, Австралия, Беларусь, Франция, Грузия, Италия, Израиль, Казахстан, Португалия, Польша, Ирландия, Сербия, Россия и другие страны.

Конкурс, который состоится 25 ноября 2018 года в Минске, соберет 15 тысяч зрителей в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена».

Лейла Мамедова, Э.Т.

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