«Азербайджанец, который первый раз в Азербайджане»: бакинские каникулы travel-блогера Касё Гасанова - ФОТО

Азербайджанец Касё (Касым) Гасанов родился в грузинском городе Гардабани 13 июля 1991 года, затем переехал в Москву, где получил юридическое образование, но в один момент, бросив все, уехал с друзьями в Китай, поселившись в городе Чанчунь – переезд в Поднебесную в корне изменил жизнь К.Гасанова.

Касё Гасанов стал одним из самых известных в мире видеоблогеров, рассказывающих в сети о Китае – на его YouTube-канал «Made in China» (сейчас канал называется «Касё Гасанов»), слоганом которого является фраза «Travel & dream» (Путешествуй и мечтай), подписано более 372.000 человек.

Видеоблогерство К.Гасанов успешно совместил со своей любовью к путешествиям, отправляясь далеко за пределы Китая, о которых рассказывает не только в YouTube, но и на своей странице в Instagram @kasegasanov, где публикует яркие снимки и интересные истории о своих поездках.

Напомним, что ранее в своем эксклюзивном интервью 1news.az летом 2017 года travel-блогер заявил следующее: «Я до сих пор не съездил в Азербайджан, но думаю, побываю в Баку, тем более, что моих зрителей там предостаточно», подчеркнув, что в его семье всегда отмечают Новруз байрамы: «Для моих родителей это очень важный семейный праздник, и мы никогда его не пропускали».

Свое слово Касё Гасанов сдержал, прилетев на днях в столицу Азербайджана, впечатлениями о визите блогер активно делился в социальной сети Instagram. «Привет, Азербайджан. Очень рад, наконец-то, с тобой познакомиться!» - пишет К.Гасанов в комментарии к нижеприведенной фотографии.

«Азербайджанец, который первый раз в Азербайджане. Как так получилось? Я родился в Грузии, в маленьком городке Гардабани. В этом районе преимущественно проживают азербайджанцы. Все мои родственники родом из этого города. В 1994 году мы уехали оттуда, так как после развала Советского Союза не было никакой работы. Я рос в семье, где говорят только про одну Родину - Грузию. Поэтому мыслей об Азербайджане никогда не было. Только уже повзрослев, я понял, что хочу посмотреть на свою историческую Родину. И вот - я тут», - рассказывает travel-блогер в Instagram.

«Пламенные башни – самые высокие здания в стране, своим внешним видом напоминают три языка пламени. Самая высокая башня – 182 метра. В них находятся апартаменты, офисы и гостиница с прекрасным видом на город», - отмечает К.Гасанов, делясь следующим снимком.

«Девичья башня – одна из самых известных и популярных достопримечательностей в стране. Легенда гласит, что шах хотел выдать свою дочку за нелюбимого ею человека. Девушка была против и попросила отца построить башню и подождать конца строительства, надеясь, что он изменит свое решение. К моменту окончания строительства шах не передумал, и тогда девушка поднялась на башню и оттуда бросилась в море. На тот момент море доходило до этого места», - рассказывает путешественник подписчикам об исторических достопримечательностях.

Совершил Касё Гасанов и прогулку по Старому городу: «Ичери шехер, что дословно переводится «внутренний город», главная достопримечательность в Баку. Старый город огражден стеной и охраняется ЮНЕСКО. В результате археологических раскопок было установлено, что территория Ичери шехер была плотно заселена уже в VIII-XI вв. Только после 1800 года Баку начал расти и вышел за пределы стен. Обязательно исследуйте его. Если уйти вглубь, то можно посмотреть, как живут местные жители, ведь здесь до сих пор проживают около 1300 семей».

«Центр Гейдара Алиева – это то место, которое у меня в первую очередь ассоциировалось с Баку. Так как постоянно видел его на фотографиях», - отмечает Касё Гасанов, делясь в Instagram нижеприведенным снимком.

Также travel-блогер рассказал подписчикам, что будущим гостям Баку следует, по его мнению, посетить в первую и главную очередь:

- Побродить по старому городу Ичери шехер. Можно подняться на Девичью башню и посмотреть на город с высоты. Посетить Дворец Ширваншахов, музей миниатюрных книг, мастерскую Али Шамси. И обязательно зайти в любое место попить чай со сладостями.

- Прогуляться по Приморскому бульвару. Его длина 25 км. По вечерам открывается красивый вид на город. А днем там очень спокойно и мало людей.

- Музей ковра. Он находится прям на бульваре. Там есть аудиогид на русском языке.

- Нагорный парк. Он находится на высоте, открывается потрясающий вид на весь город и на пламенные башни. Туда можно дойти пешком, но лучше прокатиться на фуникулере.

- Колесо обозрения. Оно стоит всего 5 AZN, находится тоже на бульваре.

- Торговая улица и Площадь фонтанов. Это находится прям рядом с Ичери шехер. Там можно прогуляться, немного пошопиться, посидеть у фонтанов и поесть.

- Центр Гейдара Алиева. Это место посмотрите обязательно! Здание выглядит потрясающе - как снаружи, так и внутри.

- Пламенные башни. Это самые высокие здания в городе, вид на них открывается почти отовсюду, но если есть желание, можно посетить ресторан с видом на город или SPA.

- Baku Book Сentre. Это новый книжный магазин. Еще там очень уютная кофейня.

- И просто гуляйте по городу. Заглядывайте во дворики. Заходите в кондитерские, ведь в Азербайджане очень вкусные сладости и выпечка.

Читайте по теме:

Travel-блогер Касё Гасанов: Обязательно побываю в Баку - ФОТО – ВИДЕО

Ф.В, Г.Р.