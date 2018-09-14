Азербайджан начинает репетицию уничтожения армянских войск в Нагорном Карабахе

С 17 по 22 сентября будут проведены широкомасштабные оперативно-тактические учения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в учениях примут участие более 20 тысяч военнослужащих личного состава, свыше 200 танков и другой тяжелой техники, более 120 артиллерийских и ракетных установок, до 10 истребителей бомбардировщиков, до 20 единиц военной авиации.

В рамках учений будут отработаны прорыв танками в различных направлениях эшелонированной обороны противника, уничтожение военных группировок Армении в Нагорном Карабахе и на передовой линии фронта, уничтожение стратегических и военных объектов противника в глубоком тылу и освобождение оккупированных территорий.

В ходе учений будут проворены уровень освоения личным составом самого новейшего вооружения, закупленного Азербайджаном за последние годы.

Напомним, что ранее национальное собрание Армении в рамках командно-штабных учений «Молния-2018» приняло решение «об объявлении войны».

«Принимая за основу предложение правительства Армении от 12 сентября «Об одобрении предложения об объявлении войны», руководствуясь первым пунктом ст.118 Конституции Армении и пятым пунктом ст.105 конституционного закона «Устав НС Армении», Национальное собрание Армении решает объявить войну Республике Азербайджан»,- говорилось в решении НС Армении.

В ответ в МИД Азербайджана указали, что война, развязанная Арменией против Азербайджана, продолжается уже более 27 лет.

«Сценарий по объявлению Арменией в рамках проводимых ею военных командно-штабных учений «Молния-2018» войны против Азербайджана есть очередное подтверждение и признание факта того, что Армения является государством-оккупантом и агрессором»,- отметили в МИД АР.

Эльшан Рустамов, Э.Т.