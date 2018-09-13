В Армении решили «объявить войну» Азербайджану

Национальное собрание Армении в рамках командно-штабных учений «Шант-2018» приняло решение «об объявлении войны».

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу парламента Армении.

«Принимая за основу предложение правительства Армении от 12 сентября «Об одобрении предложения об объявлении войны», руководствуясь первым пунктом ст.118 Конституции Армении и пятым пунктом ст.105 конституционного закона «Устав НС Армении», Национальное собрание Армении решает объявить войну Республике Азербайджан»,- говорится в решении НС Армении.

11-13 сентября в Армении проходят масштабные командно-штабные учения «Шант-2018». Учения направлены на проверку уровня подготовки как министерства обороны, так и госструктур, органов местного самоуправления.

А.А., Э.Т.