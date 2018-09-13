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Баку ответил на «объявление» Арменией войны Азербайджану

Сегодня в 14:36 ~ 2 минуты на чтение 227
Баку ответил на «объявление» Арменией войны Азербайджану

Война, развязанная Арменией против Азербайджана, продолжается уже более 27 лет.

Сценарий по объявлению Арменией в рамках проводимых ею военных командно-штабных учений «Шант-2018» войны против Азербайджана есть очередное подтверждение и признание того факта, что Армения является государством-оккупантом и агрессором.

Об этом  заявил 1news.az глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, комментируя  информацию «об объявлении» Арменией войны Азербайджану.

По его словам, это также демонстрирует архаический и феодальный склад мышления, присущий новому военно-политическому руководству Армении.

«В то время как Азербайджан предпринимает  конструктивные шаги в направлении разрешения конфликта путем субстантивных переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и выступает вместе с прочими соседними государствами в качестве автора всесторонних проектов регионального сотрудничества, служащих общему процветанию, новое правительство Армении продолжает политику военной диктатуры режима Саргсяна, ставя регион перед лицом новых военных  авантюр и угроз», -  подчеркнул он.

Таким образом, отмечает Х.Гаджиев, международное сообщество становится свидетелем углубления пропасти, разделяющей цивилизованный мир и Армению. Неоказание же действенного международного политического и дипломатического давления на Армению приводит к росту ее притязаний в условиях безнаказанности.

«Вновь заявляем, что ответственность за срыв переговорного процесса, нагнетание напряженности и милитаристские авантюры из ряда «военных игр» всецело ложится на руководство Армении», -  заявил глава пресс-службы МИД.

Напомним, что Национальное собрание Армении в рамках командно-штабных учений «Шант-2018» приняло решение «об объявлении войны».

 «Принимая за основу предложение правительства Армении от 12 сентября «Об одобрении предложения об объявлении войны», руководствуясь первым пунктом ст.118 Конституции Армении и пятым пунктом ст.105 конституционного закона «Устав НС Армении», Национальное собрание Армении решает объявить войну Республике Азербайджан»,- говорилось в решении НС Армении.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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