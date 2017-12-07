Айгюн Бейлер выходит замуж

Заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейлер в скором времени сыграет свадьбу.

Слухи о том, что А.Бейлер готовится выйти замуж, появились в азербайджанском шоу-бизнесе этой осенью, однако сама певица в своих интервью отрицала ближайшее замужество, не желая говорить с журналистами на тему личной жизни.

О скорой свадьбе заслуженной артистки сообщил ее продюсер Султан, разместивший в социальной сети Facebook пост о том, что прекращает сотрудничество с исполнительницей и не примет участие в свадебном торжестве, отметив, что как друг рад и счастлив такому событию в жизни А.Бейлер.

Ф.В, Г.Р.