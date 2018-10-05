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Арестована супермодель Эмили Ратажковски – ФОТО

Сегодня в 11:10 ~ 2 минуты на чтение 226
Арестована супермодель Эмили Ратажковски – ФОТО

Американская супермодель и актриса Эмили Ратажковски была задержана в Вашингтоне за участие в акции протеста, связанной с предполагаемым избранием в Верховный суд Бретта Кавано, которого выдвинул президент США Дональд Трамп.

«Сегодня я была арестована во время акции против назначения Бретта Кавано, человека, которого несколько женщин обвинили в сексуальном насилии, в Верховный суд. Мужчины, которые причиняют боль женщинам, не могут занимать руководящие посты. Назначение Кавано на пост судьи Верховного суда Соединенных Штатов будет означать, что женщины в этой стране ничего не значат. Я требую такого правительства, которое будет признавать, уважать и поддерживать женщин так же, как и мужчин», - пишет Э.Ратажковски в социальной сети Instagram, делясь кадром, сделанным во время акции протеста, и снимками из полицейского участка.

Будучи участницей протеста, Э.Ратажковски вышла на улицу Вашингтона с плакатом, на котором было написано следующее: «Уважайте наше существование или ожидайте нашего сопротивления».

Модель и участников акции обвиняют в том, что они толпились, мешали и создавали неудобства – Э.Ратажковски и остальным протестующим, которых уже отпустили из участка, грозит штраф.

Отметим, что вместе с супермоделью была арестована и актриса Эми Шумер, также принявшая участие в акции протеста.

 

Участницей акции протеста была и актриса Эмберд Херд, избежавшая ареста и заявляющая в социальной сети Instagram следующее: «Очень горжусь, что здесь так много невероятно храбрых, переживших насилие людей, которые заботятся о нашей нации в столь важное для нее время».

В.Ф, Г.Р.

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