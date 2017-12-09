Арестован сын народной артистки Ильхамы Гулиевой - ФОТО

Сын покойной народной артистки Азербайджана Ильхамы Гулиевой Орхан Надиров арестован правоохранительными органами.

Как пишет АПА, данную новость подтверждает Министерство внутренних дел республики.

Как сообщается, в отношении О.Надирова Следственным отделом Бинагадинского управления полиции было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество в крупных размерах), он был объявлен в розыск. В результате оперативно-розыскных мероприятий Надиров был задержан.

Напомним, что ранее ряд азербайджанских СМИ сообщали о задержании Надирова. Также в средствах массовой информации страны было немало обвинений в адрес сына Ильхамы Гулиевой, его обвиняют в мошенничестве и присвоении чужих денег.

Талыб Бархудаев, И,А.