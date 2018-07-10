Алла Пугачева: «Да, я старею, уже ложишься и думаешь, проснешься ли…» - ФОТО - ВИДЕО

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева дала откровенное интервью актеру Олегу Меньшикову, в котором рассказала о старости и семейной жизни с Максимом Галкиным.

«Пошла тенденция обвинять меня в старости, как будто люди сами не будут стареть. А я-то выросла по правилу «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». И вот эта вот тетенька 70 лет, выросшая на таких правилах, читает: «Старуха, такая-рассякая. Смотрите, какая она без краски, без всего».

Instagram - это так интересно, поиграть можно, когда скучно. И так мне надоело, что пишут «она же старая». Да, я старая и ничего с этим поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Да, я старею, уже ложишься и думаешь, проснешься ли. Да плевать я хотела на комментарии. Главное — другое: желание жить сегодняшним мгновением. Каждый день, каждая минута, каждое мгновение. Это время, когда ты начинаешь думать не годами, а днями», - рассказывает примадонна российской эстрады в интервью.

Говоря о семейной жизни с Максимом Галкиным, Алла Пугачева отметила следующее: «Сейчас живу такой жизнью, которую вообще не знала. Как это быть замужем. Потому что один был директор, другой тоже там. Ну, Филя — это другое, Филя – это Филя, так надо было. А сейчас я даже не знаю, как это определить. Маленькие дети, муж не пьет, не курит, верный, талантливый, с юмором, красивый, домовитый. Как же мне повезло, наконец! Я один раз его только спросила: «Я могу спокойно стареть с тобой?». Если бы вы видели эти глаза: «Ты сумасшедшая? Конечно, не бойся ничего». И все».

В.Ф, Г.Р.