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Актриса Кенуль Нагиева получила роль в культовом турецком сериале – ФОТО

Сегодня в 10:30 ~ 1 минута на чтение 698
Актриса Кенуль Нагиева получила роль в культовом турецком сериале – ФОТО

Азербайджанская актриса Кенуль Нагиева получила серьезную роль в культовом турецком сериале, транслируемом на турецком государственном канале ТРТ «Diriliş Ertuğrul» («Воскресший Эртугрул»).

Кенуль Нагиева играет монгольскую охотницу Алангою, которая ложным путем проникает во владения повелителя Эртугрула, чтобы мстить за своих предков. Для полного перевоплощения в образ актрисе пришлось побриться налысо – в кадре К.Нагиева умело сражается с мечом и ездит верхом.

За короткое время игра актрисы произвела на зрителей большое впечатление, о чем свидетельствует огромное количество комментариев в социальных сетях и на официальных и фан-страницах проекта.

Сериал «Diriliş Ertuğrul», являющийся несменным лидером рейтингов последних 3 лет, продан 100 с лишним каналам по всему миру.

В.Ф, Г.Р.

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