AISEL исполнит на конкурсе «Новая волна-2019» авторскую песню «Огни столицы» - ВИДЕО

Стали известны некоторые подробности участия AISEL в ежегодном международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2019».

Об участии AISEL в конкурсе стало известно в конце апреля - по результатам отбора она вошла в число 13 финалистов «Новой волны-2019», которая пройдет с 24 по 29 августа в российском курортном городе Сочи. Подчеркнем, что отбор финалистов конкурса проводило профессиональное жюри, в состав которого входили Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Александр Ревзин и музыкальный продюсер конкурса Анастасия Мухина.

До старта конкурса осталось ровно три месяца, и в его преддверии AISEL презентовала свою новую песню «Огни столицы», которую исполнит на конкурсе в Сочи.

«Песня на русском языке «Огни столицы» одна из тех, которые я буду исполнять этим летом на «Новой волне-2019» - автор музыки и текста я сама. Трек спродюсирован Fidan Aliva, с которой мы непрерывно ведем работу над несколькими проектами, в том числе и над вторым альбомом – его выход запланирован на ближайшее время», - рассказывает в интервью 1news.az AISEL.

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В.Ф., Э.Т.