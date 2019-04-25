AISEL представит Азербайджан на конкурсе «Новая волна - 2019» - ФОТО – ВИДЕО

В Москве объявлены финалисты ежегодного международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Intermedia.ru, отбор финалистов осуществляло жюри, в которое вошли Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Александр Ревзин и музыкальный продюсер конкурса Анастасия Мухина.

По результатам отбора в число 13 финалистов вошла AISEL, ранее представлявшая Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018». Финал «Новой волны - 2019» пройдет с 24 по 29 августа в Сочи.

Ранее на «Новой волне» от Азербайджана выступали следующие исполнители – группа «Milk & Kisses»,в состав которой входили Диляра Кязимова и Фарида Нельсон, певец Чингиз Мустафаев и участник российского «Голоса» Эмиль Кадыров.

В 2019 году Азербайджан также будет представлен на «Детской Новой волне», на которой выступит десятилетний Искандер Гасанзаде, покоривший жюри исполнением суперхита «Gəl, ey səhər» из репертуара народного артиста Азербайджана Полада Бюльбюльоглу.

Отметим, что распрощавшаяся с музыкой в стиле джаз-соул AISEL сегодня вплотную занята работой над собственными авторскими треками, ряд из которых можно прослушать ниже.

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В.Ф, Г.Р.