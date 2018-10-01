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54-летняя Моника Беллуччи произвела фурор в полупрозрачном платье на красной дорожке – ФОТО

Сегодня в 10:35 ~ 1 минута на чтение 1249
54-летняя Моника Беллуччи произвела фурор в полупрозрачном платье на красной дорожке – ФОТО

Всемирно известная итальянская актриса, которой 30 сентября исполнилось 54 года, приняла участие в проходящем во Франции кинофестивале Dinard Film Festival.

На красной фестивальной дорожке красавица актриса вновь произвела фурор, оказавшись в центре внимания международной прессы – на фестивале М.Беллуччи появилась в соблазнительном образе, выбрав для прохода по красной дорожке полупрозрачное платье, надетое на боди.

Как выглядела актриса на Dinard Film Festival, смотрите в фоторепортаже, приведенном ниже.

 

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В.Ф, Г.Р.

Фото: Best Image, Denis Guignebourg

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