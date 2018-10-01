54-летняя Моника Беллуччи произвела фурор в полупрозрачном платье на красной дорожке – ФОТО

Всемирно известная итальянская актриса, которой 30 сентября исполнилось 54 года, приняла участие в проходящем во Франции кинофестивале Dinard Film Festival.
На красной фестивальной дорожке красавица актриса вновь произвела фурор, оказавшись в центре внимания международной прессы – на фестивале М.Беллуччи появилась в соблазнительном образе, выбрав для прохода по красной дорожке полупрозрачное платье, надетое на боди.
Как выглядела актриса на Dinard Film Festival, смотрите в фоторепортаже, приведенном ниже.
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В.Ф, Г.Р.
Фото: Best Image, Denis Guignebourg