Есть люди, внутри которых бушует неиссякаемая энергия.

Стоит немного приблизиться к ним и вихрь положительных эмоций захлестнет тебя с головой, а оптимистичный взгляд на окружающую действительность заставит поверить в то, что жизнь прекрасна, несмотря на порой возникающие проблемы.

А еще их отличительной чертой является грамотное распределение собственного времени, отчего они успевают практически все, к чему бы ни прикоснулись.

Мир Азер Абдуллаев – один из таких людей. Он – член Союза художников Азербайджана, креативный директор одного из ведущих рекламных агентств страны, дизайнер, а также преподаватель кафедры дизайна Азербайджанской государственной академии художеств. Его жизнь полна красок и впечатлений, потому что он умеет радоваться каждому прожитому дню, а созданные живописные картины являются самым достоверным олицетворением его экспрессивной натуры.

В детстве я был очень активным ребенком, постоянно мешал маме, и однажды она положила передо мной бумагу с карандашами, чтобы я хотя бы ненадолго себя занял. Мне тогда было 3 года. И так получилось, что художественный процесс настолько сильно меня поглотил, что с этого дня я начал изображать практически все вокруг. Мое увлечение приняло слишком широкие масштабы и, когда пришло время определяться с будущей профессией, родители пытались переубедить меня идти по пути искусства. Они говорили, что у нас в семье нет художников, и мне будет очень трудно пробиваться, не имея связей, но я решил послушать свое сердце и поступил на факультет живописи в Художественное училище имени Азима Азимзаде. А потом – в Университет искусств, но уже по специальности «дизайнер».

У этих сфер имеются довольно радикальные отличия. Если живописью человек занимается для собственного самовыражения, то дизайн – это непосредственно работа с клиентом и необходимость подстраиваться под чужие требования. Но я бы не сказал, что мне необходим какой-то рычажок, который помогает быстро переключаться. Я могу рисовать картину и параллельно улаживать по телефону или компьютеру свои рабочие дела, оставаясь при этом тем же Мир Азером. Ведь нет, по сути, разницы – находится у меня в руках кисточка или компьютерная мышка.

Вообще, мое мнение заключается в том, что творческий человек должен быть разносторонней личностью. Он может пробовать себя в совершенно разных сферах, а не только запираться у себя в мастерской и писать картины. Некоторые говорят, что в таком случае человек распыляется и не может добиться хорошего результата в каком-то одном направлении, но я так не считаю. Я занимаюсь только тем, что мне нравится, зная заранее, что у меня это получится.

Например, меня очень увлекает создание плакатов. Год назад я участвовал в конкурсе, который проводился в Париже, где согласно условиям нужно было представить работу, отображающую проблему доставки лекарств для детей в отдаленные районы. На моем плакате был изображен ребенок, который собственноручно смастерил себе термометр из дерева, углем обозначив на нем градусные отметки. А сверху надпись: «Вам нравится мой термометр?» Работа получилась действительно трогательной, и из пяти тысяч представленных со всего мира плакатов жюри включило ее в сотню лучших.

С помощью плакатов я стараюсь затронуть глобальные проблемы человечества, которых, к сожалению, не счесть – это и болезни, и загрязнение природы, и экологические катастрофы, иными словами все трагические события, которые касаются не одной определенной страны, а всего земного шара. Конечно, художник не имеет возможности разрешить эти многочисленные проблемы. Но он может отразить их в своем творчестве, а затем вывесить результат на всеобщее обозрение, привлекая внимание людей и заставляя задуматься.

Помню, в 1998 году я занял первое место на международном конкурсе, посвященном борьбе с наркоманией. Я изобразил младенца со шприцом в руках и сопроводил работу надписью: «İkimizdən birini seç» (Выбери меня или этот шприц). Тогда впервые в Азербайджане социальный плакат распечатали и развесили по городу в самых оживленных местах, где наблюдалось наибольшее скопление молодежи. Я осознавал, что не могу спасти все население, но вероятность того, что хотя бы один человек, посмотрев на мою работу, одумается и свернет с неверного пути, делала затею не напрасной. Сейчас я уже гораздо меньше занимаюсь плакатами, видимо, потому, что в душе я все-таки живописец и люблю создавать прекрасное.

В отличие от плакатов с социальным посылом мои картины не имеют ярко выраженного подтекста. Однажды на выставке ко мне подошла журналист и спросила: «Что вы хотели сказать этой работой?» Я остановился в недоумении… и впервые осознал для себя, что ничего не хотел сказать, просто рисовал и все. Определять смысловую нагрузку и обозначать произведения искусства какими-то стилями, направлениями и течениями – прерогатива искусствоведов, а я изначально никогда об этом не думаю. Как не думаю и о финансовой стороне вопроса, потому что, когда твою голову посещают подобные мысли, это создает проблемы и очень сильно тормозит. Нужно просто творить. А понравится или не понравится результат аудитории – дело второстепенное. Самое главное, что картина – кусочек твоей души.

Некоторые художники не хотят расставаться со своими работами. Почему? Картины должны дариться и продаваться, это ведь твои маленькие детки и как приятно, когда они расходятся по всему миру! Раньше их можно было продать только в своем городе, а сейчас благодаря Интернету ты имеешь широкие возможности выйти на мировой уровень. Это же просто великолепно, когда и в Европе, и в Азии, и в Америке есть твои картины – чувствуешь себя прямо-таки гражданином мира! Представьте, что утром человек, проживающий от тебя за тридевять земель, просыпается и видит на стене твою работу… И между вами создается незримая связь, которая дарит невероятно положительную ауру.

Вообще, Интернет очень полезен для творческого человека. Если какой-то художник скажет вам, что технологии – зло, потому что они слишком «современны» и заставляют отдаляться от классического подхода, не верьте. Убежать от веяния времени невозможно, да и не нужно. Ведь, на самом деле, с помощью технологий умный человек извлечет для себя много пользы.

Раньше, в период Советского Союза, когда мы существовали как закрытое общество и практически не имели источников информации, время от времени к нам мог попасть какой-то журнал об искусстве. И пока он проходил через сотни рук, которые передавали его друг другу, твоя очередь наступала только через полгода. А сейчас, благо, зайди в Интернет, вбей в поисковую строку, что твоей душе угодно, изучай, интересуйся, находи вдохновение, генерируй новые идеи. Возможности, которые предоставлены нам сегодня, действительно безграничны – ты можешь выезжать за границу, участвовать в международных мероприятиях, конкурсах, однако люди не понимают, насколько это большое счастье.

Лично я очень рад, что мы застали такое время, а нашим детям повезло вдвойне, потому что они как открыли глаза, увидели все достижения науки и техники. Многие жалуются, что из-за смартфонов и компьютеров нынешние дети лишены детства, но я с этим совершенно не согласен. У меня две дочки, которые могут и посидеть в Интернете, и поехать со мной на дачу сажать деревья, заниматься физической работой. То есть надо уметь совмещать все и тогда вы сможете наблюдать хорошие результаты. На самом деле, я это давно заметил: если ты правильно распланируешь свой день, честное слово, все успеешь, и у тебя даже останется время. Просто человек должен быть ответственным.

На моих картинах часто присутствуют придуманные мною персонажи – птицерыбы. Они одновременно и птицы, и рыбы, и если вы обратите внимание, несмотря на яркий окрас, они могут казаться задумчивыми и грустными. Порой эти существа изображены на картине с людьми, с которыми они ведут незримый диалог, а порой – отдельно, в обществе себе подобных. Они универсальны, умеют и летать, и плавать, и ходить, и являются символом… всего на свете. Однажды в моей голове возник образ таких «птицерыб» и сейчас они стали своеобразной визитной карточкой в моем творчестве.

Недавно я закончил работу под названием «Музыка». Там изображена девушка, играющая на уде – это потрясающий инструмент, который издает великолепные звуки, и одна «птицерыбка», которая примостилась у нее на коленях, чтобы послушать музыку. Кстати говоря, когда ты хочешь задействовать в картине какой-нибудь инструмент, ты должен заранее проникнуться его звучанием, а уже потом переходить к процессу рисования, чтобы передать свое восприятие зрителю. Все эти моменты, которые кажутся на первый взгляд мелочами, на самом деле очень важны.

Вообще, я считаю, что художник должен обладать широчайшим кругозором. Он должен знать языки, находиться в курсе всего, что происходит вокруг и, конечно же, грамотно излагать мысли. Своим студентам, которым во время защиты диплома предстоит отвечать на многочисленные вопросы академиков, я всегда говорю, что нужно защищать свою работу в прямом смысле этого слова. Это же твой маленький ребенок, детище, которое ты создал и теперь должен стоять за него стеной. Для этого нужно быть подкованным, а для того чтобы быть подкованным, надо много читать.

Картина художника должна давать повод для размышлений. Она должна заставить зрителя остановиться, вспомнить какие-то моменты из прошлого, вызвать определенные ощущения, воспоминания, способствовать возникновению чувства грусти или, наоборот, радости. В противном случае работа не может считаться стоящим продуктом.

Что касается технической стороны вопроса, она всегда обдумывается заранее, когда я набрасываю эскизы. Искусство – это ведь не просто размахивать кисточкой и выплескивать свои эмоции на холст, здесь присутствует также математика, потому что грамотное построение композиции требует вычислений. Я не хочу выдвигать аксиом, но мне кажется, в этой сфере эмоции должны перемешиваться с расчетом.

В живописи должны быть определенные грани, ведь даже сама картина не бесконечна – ее ограничивает рамка. И в эту рамку художник вставляет то, что хочет показать людям, а лишнее отсекает. То же самое происходит в кино, когда экран демонстрирует зрителям не все происходящее, а избранные кадры. И, конечно же, в музыке – если обратить внимание, в структурном плане композиции практически всегда повторяют одну и ту же схему: вступление, припев, концовку.

В любом виде искусства должны быть каноны, потому что без них невозможно создать шедевр. Детали, цвета и линии в живописи надо расположить так, чтобы они смотрелись гармонично, слаженно. Бывает, человеку понравилась какая-то работа, но он не может объяснить причины. А она зачастую довольно проста – дело в том, что художник правильно подошел к процессу написания картины.

На самом деле, я никогда не остаюсь доволен результатом, мне всегда кажется, что можно было сделать лучше. Не помню, чтобы я взглянул на полотно, и изображение показалось мне идеальным. Наверное, любой хороший художник столь критичен в оценивании собственной работы, поэтому мы всегда стремимся к развитию и к тому, чтобы в следующий раз продвинуться на шаг вперед. Как только я перестану чувствовать нечто подобное, значит, в качестве творца я уже себя исчерпал.

Из-за того, что в моем творчестве преобладают яркие краски, меня называют «художник-праздник». Я стараюсь, чтобы на моей палитре практически не было черного цвета, хотя иногда его необходимо использовать, потому что он создает контраст. Нашу повседневную жизнь вообще невозможно представить без черного цвета, чтобы она была исключительно радужной и веселой. Но я все равно придерживаюсь мнения, что нельзя заострять внимание и базироваться на негативном. И будучи оптимистом, проявляю эту черту характера в своих работах.

Конечно, у меня бывают периоды апатии и депрессии, я ведь тоже живой человек. Но в это время я стараюсь заниматься физической работой, еду на дачу, начинаю подрезать и поливать деревья, то есть отодвигаю творчество на задний план. Если находясь в плохом расположении духа, я начну писать картины, это отразится на моих работах, цветовых решениях и линиях. Нельзя отрицательные эмоции выплескивать на холст, иначе зрители, которые потом будут на него смотреть, примут их на себя.

У меня была серия работ, посвященная абшеронским мотивам. Когда я езжу по районам и вижу вокруг бесконечные зеленые просторы, мой глаз устает воспринимать один и тот же антураж. А когда возвращаюсь в Баку, элементарно желтый песок, кривое инжировое дерево и идеально ровная полоска синего моря вызывают во мне вдохновение. Или же образ старого рыбака, лицо которого полностью покрывают морщины – у него за плечами столько прожитых лет, что простая картина, как он сидит на берегу и задумчиво смотрит на волны, уже затрагивает художника. Иногда я думаю, что, наверное, именно по этой причине из нашей страны вышло столько гениальных мастеров. Здесь, в простой обыденности, можно черпать любые эмоции и находить сюжеты для творчества.

В академии вместе со мной преподают художники старшего поколения, которым уже 80 или даже 90 лет. Знаете, как это приятно? Подходит такой человек, вспоминает ушедшие времена, рассказывает что-то, о чем ты в жизни не слышал. От них можно много интересного узнать, это же живая история. Живая история, которая ходит рядом с тобой…

Многие ассоциируют художника с затворником, который укрывается от окружающего мира в своей мастерской, отращивает бороду, носит шарфик и берет. Я хочу поспорить с этим ошибочным мнением. Современный художник постоянно в движении, контактирует с людьми и выглядит как обыкновенный человек. Он действительно является обыкновенным человеком, просто Бог наделил его определенным талантом.

Также принято считать, что живописцам нужна тишина и отсутствие свидетелей, чтобы сконцентрироваться на работе. Но лично мне больше нравится писать картины, когда вокруг бегают мои дети – кричат, веселятся, поют песенки или читают стихи. Меня это абсолютно не отвлекает, напротив – благотворно сказывается на процессе. Так что не верьте стереотипам о художниках – сегодня очень многие представители нашей сферы опровергают эти устаревшие суждения.

Лейла Мамедова

Фото: личный архив Мир Азера Абдуллаева