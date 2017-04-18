В 2017 году активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) могут остаться на стабильном уровне.

Как заявил на пресс-конференции во вторник исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов, такой прогноз – сохранение показателя на уровне, зафиксированном по итогам 2016 года, - дается с учетом сохранения текущих мировых цен на нефть.

«Еще одним условием является полное исполнение доходной и расходной частей бюджета ГНФАР на 2017 год», - сказал глава фонда.

Как сообщалось ранее, на 1 апреля 2017 года активы ГНФАР составили $33 млрд 207,2 млн, что на 0,18% превысило показатель на 1 января текущего года ($33 млрд 147 млн).

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Значительное влияние на рост активов оказала, в первую очередь, разница в курсе валют, включенных в инвестиционный портфель фонда (в основном, евро, российского рубля, фунта стерлингов), и одновременно увеличение стоимости активов (в особенности акций и золота)», - отметил глава фонда.

ГНФАР был создан указом Президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти государства, транзитных тарифов за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества.

Фонд подотчетен Президенту страны.

Алена Салаева