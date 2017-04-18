USD1.7026
EUR1.8124
RUB0.0305
Brent55.40
WTI52.65
Золото2 186.39
S&P 500 Index2 349.01
Nikkei 22518 411.04
Нефть и Газ

Активы Госнефтефонда Азербайджана незначительно увеличились 18.04.2017 16:36

В первом квартале 2017 года бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 3 млрд 272,5 млн манатов, расходы – 3 млрд 847,5 млн манатов.

Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил журналистам исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

По его словам, за январь-март текущего года доходы фонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 2 млрд 899,1 млн манатов, в том числе от продажи прибыльных нефти и газа – 2 млрд 894,4 млн манатов.

От транзитных операций ГНФАР было получено 4,6 млн манатов. Бонусные выплаты в фонд составили 0,1 млн манатов.

От управления средствами Госнефтефонда была получена прибыль в размере 373,4 млн манатов.

За квартал ГНФАР было перечислено в госбюджет 1 млрд 525 млн манатов.

За отчетный период на меры по расселению беженцев и вынужденных переселенцев и улучшению их социально-бытовых условий фондом были выделены средства в размере 27,8 млн манатов, на реконструкцию Самур-Абшеронской оросительной системы – 8,5 млн манатов, на проект железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс (БТК) – 1,3 млн манатов.

В рамках «Государственной программы обучения азербайджанских студентов за рубежом на 2007-2015 гг.» фондом было выделено 2 млн манатов.

«Кроме того, в январе-марте 2017 года в целях обеспечения макроэкономической стабильности ГНФАР осуществил трансферты в Центральный банк Азербайджана на сумму в 2 млрд 279 млн манатов», - сказал Ш.Мовсумов.

Расходы на управление фондом составили за отчетный период 3,9 млн манатов.

Внебюджетные расходы ГНФАР от разницы курса валют были равны 873,9 млн манатов.

«На 1 апреля 2017 года активы ГНФАР составили $33 млрд 207,2 млн, что на 0,18% превысило показатель на 1 января текущего года ($33 млрд 147 млн).

Значительное влияние на рост активов оказала, в первую очередь, разница в курсе валют, включенных в инвестиционный портфель фонда (в основном, евро, российского рубля, фунта стерлингов), и одновременно увеличение стоимости активов (в особенности акций и золота)», - отметил глава фонда.

ГНФАР был создан указом Президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти государства, транзитных тарифов за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества.

Фонд подотчетен Президенту страны.

Алена Салаева

197количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Азербайджане нашли невесту, бросившую в день свадьбы жениха и сбежавшую с возлюбленным - ОБНОВЛЕНОПервая леди США напомнила Трампу приложить руку к сердцу во время исполнения гимна - ВИДЕОСудья из Бразилии провела матч в мокрой футболке на голое тело – ФОТОКак 55-летней Екатерине Андреевой удается выглядеть на 20 лет моложе? – ФОТО – ВИДЕОАдминистрация «Ичеришехер» прокомментировала информацию о сносе крепостной стены ради строительства объекта – ФОТОАлександр Васильев: «Я очень счастлив, что нашел в Мехрибан Алиевой человека, неравнодушного к моде» - ФОТО - ВИДЕОЗадержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга - ВИДЕО«Мисс Баку 2015» стала художницей и провела первую персональную выставку – ФОТОВ Азербайджане число новорожденных девочек ниже биологической нормыЖители бывшей «Советской» обратились к Президенту Азербайджана

НОВОЕ НА САЙТЕ

18 апреля18:16 Запущен единый информационный портал азербайджанцев России18:04 Баку надеется на продолжение Палестиной поддержки позиции Азербайджана по карабахской проблеме17:48 Ограничено движение по одной из оживленных дорог Баку – ФОТО17:40 Геополитика на Южном Кавказе: стремление Армении к войне – Newtimes.az17:32 Госнефтефонд продлил депозит в Международном банке Азербайджана17:23 В Госнефтефонде считают, что Центробанк сможет обойтись без запланированных на 2017 год трансфертов17:17 Русская Православная церковь выразила свое отношение к обращению в связи с Ходжалинским геноцидом17:16 Партия Жириновского готова защищать интересы Северной Кореи17:11 «Карабах» номинальный хозяин финала Кубка17:08 В законодательстве может быть упразднено требование к НПО о представлении финансовых отчетов17:00 В 2017 году активы Госнефтефонда Азербайджана могут остаться на уровне 2016 года – Глава ГНФАР16:53 Глава Управления мусульман Кавказа едет в Россию16:52 Планируется ввести единый тариф на услуги такси в Баку16:44 Водители автобусов, нарушающие правила, будут вноситься в «черный список» и не смогут больше работать16:36 Активы Госнефтефонда Азербайджана незначительно увеличились