В первом квартале 2017 года бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 3 млрд 272,5 млн манатов, расходы – 3 млрд 847,5 млн манатов.

Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил журналистам исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

По его словам, за январь-март текущего года доходы фонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 2 млрд 899,1 млн манатов, в том числе от продажи прибыльных нефти и газа – 2 млрд 894,4 млн манатов.

От транзитных операций ГНФАР было получено 4,6 млн манатов. Бонусные выплаты в фонд составили 0,1 млн манатов.

От управления средствами Госнефтефонда была получена прибыль в размере 373,4 млн манатов.

За квартал ГНФАР было перечислено в госбюджет 1 млрд 525 млн манатов.

За отчетный период на меры по расселению беженцев и вынужденных переселенцев и улучшению их социально-бытовых условий фондом были выделены средства в размере 27,8 млн манатов, на реконструкцию Самур-Абшеронской оросительной системы – 8,5 млн манатов, на проект железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс (БТК) – 1,3 млн манатов.

В рамках «Государственной программы обучения азербайджанских студентов за рубежом на 2007-2015 гг.» фондом было выделено 2 млн манатов.

«Кроме того, в январе-марте 2017 года в целях обеспечения макроэкономической стабильности ГНФАР осуществил трансферты в Центральный банк Азербайджана на сумму в 2 млрд 279 млн манатов», - сказал Ш.Мовсумов.

Расходы на управление фондом составили за отчетный период 3,9 млн манатов.

Внебюджетные расходы ГНФАР от разницы курса валют были равны 873,9 млн манатов.

«На 1 апреля 2017 года активы ГНФАР составили $33 млрд 207,2 млн, что на 0,18% превысило показатель на 1 января текущего года ($33 млрд 147 млн).

Значительное влияние на рост активов оказала, в первую очередь, разница в курсе валют, включенных в инвестиционный портфель фонда (в основном, евро, российского рубля, фунта стерлингов), и одновременно увеличение стоимости активов (в особенности акций и золота)», - отметил глава фонда.

ГНФАР был создан указом Президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти государства, транзитных тарифов за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества.

Фонд подотчетен Президенту страны.

Алена Салаева