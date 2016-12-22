Новые кадры с места трагедии: Рухнувшая в Каспий эстакада и поиск нефтяников с помощью беспилотников - ФОТО

Штаб поисково-спасательных работ, в который входят представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной морской администрации, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, SOCAR и Каспийского морского пароходства, ведет активный поиск пропавших нефтяников в различных секторах Каспия.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы Государственной морской администрации Азербайджана Турал Мусеибов, водолазы аварийно-спасательной и водолазной службы SOCAR ведут очистку морского дна в месте обрушения эстакады.

«С помощью плавучего крана «Ширван-3» обломки эстакады поднимаются на поверхность. Основная цель очистки дна – поиск пропавших нефтяников между обломков эстакады. Корабли «Авиор», «Мамед Сулейманов» и «Тябриз Халилбейли» с помощью беспилотных подводных аппаратов, а также водолазы МЧС ведут подводный поиск.

Кроме того, поиски нефтяников ведутся и с помощью беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Министерству обороны и Государственной пограничной службе.

Военнослужащие N-ской воинской части (191 человек) ведут поиски нефтяников на побережье в Гобустанском районе Азербайджана», - заявил Т.Мусеибов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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