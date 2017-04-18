Трансферты Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в Центральный банк могут оказаться ниже запланированного на 2017 год объема.

Об этом на пресс-конференции во вторник заявил исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

Трансферты Госнефтефонда в Центробанк предусмотрены на уровне 7,5 млрд манатов, что составляет 51,8% расходов ГНФАР на 2017 год. Данные средства предназначены для обеспечения макроэкономической стабильности.

В первом квартале 2017 года ГНФАР осуществил трансферты в Центробанк на сумму в 2 млрд 279 млн манатов, или 30,4% от изначально запланированного объема.

«7,5 млрд манатов, предусмотренные в качестве трансфертов в ЦБА в текущем году, отражены в бюджете Госнефтефонда на 2017 год. Между тем проведенные расчеты показывают: эта сумма не будет освоена», - сказал глава ГНФАР, не назвав объем средств, который может быть перечислен в Центробанк до конца года.

ГНФАР был создан указом Президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти государства, транзитных тарифов за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества.

Фонд подотчетен Президенту страны.

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Алена Салаева