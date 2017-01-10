Назначен председатель правления Международного банка Азербайджана (МБА).

Как сообщили 1news.az в МБА, новым главой банка стал Халид Ахадов.

С декабря 2016 года Х.Ахадов занимал должность исполняющего обязанности председателя правления МБА.

Напомним, что в первой декаде декабря 2016 года состоялось заседание Наблюдательного совета МБА, где было принято решение об освобождении от занимаемой должности председателя правления МБА Эльмара Мамедова.

Э.Мамедов занимал пост председателя правления МБА с июля 2015 года. Он был назначен на эту должность сроком на 4 года после отставки Джахангира Гаджиева в марте 2015 года. До этого назначения Э.Мамедов занимал посты председателей правления ОАО Azər-Türk Bank и ОАО Kapital Bank.

15 июля 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по оздоровлению Международного банка Азербайджана с целью подготовки к приватизации доли государства в его акционерном капитале. В документе отмечалось, что в последние годы в управлении банком и проведении его инвестиционно-кредитной политики были допущены ошибки, которые, вместе с вложениями в инвестпроекты с высокой степенью риска и низкой прибыльностью привели к ухудшению финансового положения банка, росту проблемных активов и сужению ликвидности. Для устранения сложившейся ситуации, восстановления финансового положения МБА и обеспечения его стабильности возникла необходимость в выводе проблемных активов банка и передаче их в управление специализированной организации.

С этой целью Министерству финансов и Центральному банку Азербайджана было поручено определить проблемные активы Международного банка и обеспечить их поэтапный вывод с баланса МБА для передачи в управление принадлежащей государству небанковской кредитной организации ЗАО Aqrarkredit.

В управление ЗАО Aqrarkredit должны перейти задолженности по активам Международного банка Азербайджана, процентные долги и залоговые обязательства банка, которые должны быть взысканы с соблюдением прав должников и в соответствии с законодательством.

В указе главы государства отмечалось, что финансирование расходов на приобретение данных активов и управление ими будет обеспечено путем эмиссии Aqrarkredit гарантированных государством долгосрочных облигаций с низкой процентной ставкой, которые будут размещены на рынке ценных бумаг.

26 августа 2015 года была зарегистрирована единая эмиссия процентных облигаций ЗАО Aqrarkredit. Номинальная стоимость долговых бумаг определена в 1 манат, объем эмиссии – 3 млрд единиц. Облигации предназначены для закрытого размещения.

Таким образом, был обеспечен инструментарий для деятельности Aqrarkredit по управлению токсичными активами МБА.

Согласно финансовой отчетности банка, утвержденной внешним аудитором, на 30 июня 2016 года ЗАО Aqrarkredit были переданы токсичные активы Международного банка Азербайджана на сумму в 9 млрд 930 млн манатов. В банке отмечают, что первая часть программы по передаче проблемных активов банка была успешно завершена. В настоящее время обсуждается вторая часть программы по передаче ЗАО Aqrarkredit токсичных активов МБА. Ожидается, что она будет выполнена до конца первого полугодия 2017 года.

Международный банк Азербайджана был основан в январе 1992 года и является крупнейшим банком страны. Главным акционером банка является правительство Азербайджана.

Алена Салаева