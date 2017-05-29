Азербайджанский лечебный курорт Нафталан – первое по популярности направление оздоровительного отдыха на пространстве СНГ среди российских туристов в 2017 году.

Курорт Нафталан с его оздоравливающими нефтяными ваннами посещает более 10 тысяч туристов в год, половина из которых – иностранные туристы.

Данные представлены аналитическим агентством ТурСтат по результатам анализа систем онлайн-бронирования отелей.

По данным агентства, на оздоровительный отдых в Азербайджан приезжают в среднем на две недели и тратят $50 на человека в сутки, включая проживание, питание и оздоровительные процедуры.

В первую пятерку оздоровительных курортов на пространстве СНГ и Грузии вошли также курорт Нарочь в Беларуси, Сарыагаш в Казахстане, Джермук в Армении и Кобулети в грузинском регионе Аджария.

Елена Остапенко